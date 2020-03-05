Цена на медицинские маски в Томской области с начала года выросла в пять раз

С начала года цена на медицинские маски в Томске выросла в пять раз. Если в январе цена на медицинские маски колебалась в районе 1,5-3 рублей за штуку, то в феврале оптовые отпускные цены уже составляли от 9 рублей за штуку. Активисты ОНФ обратились в налоговые органы с просьбой проверить частных лиц, которые продают маски в интернете.

При этом во многих аптеках медицинские маски отсутствуют: кто-то распродает оставшиеся запасы, а другие ждут завоза с оптовых складов уже по новым ценам. Однако в интернете, на популярных сайтах объявлений, таких как Авито, Юла и другие, маски можно можно купить в больших количествах.





«По нашим данным, на сегодняшний день совокупный объем предложений от томских продавцов превышает более 1,7 млн медицинских масок. Объявления размещены от физических лиц. Получается интересная ситуация. Предприимчивые граждане, пользуясь положением, приобрели тысячи масок, то есть медицинских изделий, и не для своих личных нужд, а для перепродажи. Предлагают и реализуют их через сайты бесплатных объявлений в интернете оптовыми партиями, начиная от нескольких тысяч и доходя до 70, 100, 160 тысяч и более штук, — комментирует ситуацию сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Юденко. — Вся эта нездоровая ситуация в том числе приводит к росту цен и созданию дефицита масок в аптечных организациях нашего региона в разгар эпидемиологического сезона. При этом одни лица обогащаются, а простые граждане не могут себя обезопасить от инфекции в нужное время, например, при посещении поликлиники, потому что в аптеках наблюдаются перебои с поставками данных изделий. По нашему мнению, оценку данной ситуации должны дать компетентные инстанции».





По мнению активистов ОНФ, граждане, которые перепродают маски в интернете, должны понимать, что данная деятельность является предпринимательской.





«Эта деятельность должна вестись в установленном законом порядке. Лица должны быть зарегистрированы в соответствующем государственном реестре, реализация товара должна производиться с применением контрольно-кассовой техники, наличием всех сопроводительных документов — сертификатов, деклараций; и, конечно же, уплатой налогов с полученных доходов. А если ничего этого нет, тогда данная откровенно спекулятивная деятельность должна стать предметом разбирательства для контрольных и надзорных органов. Считаем, что для оздоровления ситуации необходимо усилить меры налогового контроля», — подчеркнул Константин Юденко.