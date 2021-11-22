Цена на красную икру в России впервые превысила пять тысяч рублей за килограмм

Средняя цена на лососевую икру в магазинах впервые превысила пять тысяч рублей за килограмм. Это максимум за всю доступную историю наблюдений с 2000 года, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. С октября 2000 года ее средняя цена в рознице увеличилась в 7,4 раза.
Цены выросли, несмотря на увеличившуюся добычу лососевых, которые дают красную икру. В конце лета и осенью после начала лососевой путины (то есть когда стартует сезон добычи этих рыб) цены на икру будут снижаться, прогнозировало ранее Росрыболовство.
Подорожала в рознице и красная рыба: цена за 1 кг лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде выросла в октябре 2021 года год к году на 16% — с 726,9 до 845,3 руб.
По данным Росстата, лососевая икра в рознице непрерывно дорожает с начала 2020 года. В ноябре прошлого года накануне новогодних праздников средние цены перешагнули планку в 4 тыс. руб. за 1 кг, побив предыдущий рекорд августа 2018 года (3,9 тыс. руб.).
В 2021 году весной оптовые цены на красную икру были на 30–50% выше, чем в эти же месяцы прошлого года, а розничные цены держались на рекордных уровнях. Подорожание икры эксперты объясняли небольшим предыдущим уловом лососей на Дальнем Востоке. В 2020 году путина оказалась самой неудачной как минимум за последние пять лет: по сведениям Росрыболовства, улов составил менее 300 тыс. т.
Глава Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети рыбных магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев назвал повышение цен на икру сезонным. Еще одной причиной стало практически двукратное повышение стоимости перевозок, добавил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.
По мнению Корнева, раньше января 2022 года икра дешеветь не будет.
«Бизнес на Дальнем Востоке сосредоточен в руках 10–15 компаний, которые между собой обмениваются информацией. Если все повторяют, что икра будет расти в цене, то они и будут ее увеличивать», — пояснил он.