Цена на красную икру в России впервые превысила пять тысяч рублей за килограмм

Цены выросли, несмотря на увеличившуюся добычу лососевых, которые дают красную икру. В конце лета и осенью после начала лососевой путины (то есть когда стартует сезон добычи этих рыб) цены на икру будут снижаться, прогнозировало ранее Росрыболовство.



Подорожала в рознице и красная рыба: цена за 1 кг лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде выросла в октябре 2021 года год к году на 16% — с 726,9 до 845,3 руб.



По данным Росстата, лососевая икра в рознице непрерывно дорожает с начала 2020 года. В ноябре прошлого года накануне новогодних праздников средние цены перешагнули планку в 4 тыс. руб. за 1 кг, побив предыдущий рекорд августа 2018 года (3,9 тыс. руб.).



В 2021 году весной оптовые цены на красную икру были на 30–50% выше, чем в эти же месяцы прошлого года, а розничные цены держались на рекордных уровнях. Подорожание икры эксперты объясняли небольшим предыдущим уловом лососей на Дальнем Востоке. В 2020 году путина оказалась самой неудачной как минимум за последние пять лет: по сведениям Росрыболовства, улов составил менее 300 тыс. т.