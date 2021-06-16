Чемпионат мира по плаванию в ластах пройдет в Томске с 3 по 13 июля

С 3 по 13 июля Томская область примет чемпионат мира по плаванию в ластах, международные студенческие соревнования и чемпионат мира по дайвингу. Турниры пройдут в Центре водных видов спорта «Звездный».

«Чемпионаты мира по подводному спорту проводятся с 1976 года, и за 45-летнюю историю в России они проводились лишь дважды – в 2009 году в Санкт-Петербурге и в 2013 году в Казани. Томская область становится первым регионом азиатской части России, которая удостоилась высокой чести провести чемпионат мира. Участниками станут сборные команды более 30 государств», - сообщил на оргкомитете по проведению соревнований начальник департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области Максим Максимов.

В состав сборной России вошли и томские подводники. В соревнованиях участвуют Алёна Паршина, Александра Скурлатова, Егор Качмашев, Татьяна Причинина, Василий Пушкарёв, Иван Рожков, Дарья Соболева и Павел Макаров. Все спортсмены – воспитанники томского учебно-спортивного центра водных видов спорта имени Виктора Шевелёва.