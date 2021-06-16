Чемпионат мира по плаванию в ластах пройдет в Томске с 3 по 13 июля
С 3 по 13 июля Томская область примет чемпионат мира по плаванию в ластах, международные студенческие соревнования и чемпионат мира по дайвингу. Турниры пройдут в Центре водных видов спорта «Звездный».
«Чемпионаты мира по подводному спорту проводятся с 1976 года, и за 45-летнюю историю в России они проводились лишь дважды – в 2009 году в Санкт-Петербурге и в 2013 году в Казани. Томская область становится первым регионом азиатской части России, которая удостоилась высокой чести провести чемпионат мира. Участниками станут сборные команды более 30 государств», - сообщил на оргкомитете по проведению соревнований начальник департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области Максим Максимов.
В состав сборной России вошли и томские подводники. В соревнованиях участвуют Алёна Паршина, Александра Скурлатова, Егор Качмашев, Татьяна Причинина, Василий Пушкарёв, Иван Рожков, Дарья Соболева и Павел Макаров. Все спортсмены – воспитанники томского учебно-спортивного центра водных видов спорта имени Виктора Шевелёва.
Губернатор области Сергей Жвачкин отметил, что томский чемпионат – одно из немногих спортивных соревнований мирового уровня, которое состоится в России в 2021 году, несмотря на эпидемию и ограничения WADA.
«Безусловно, чемпионат в Томске должен пройти с соблюдением всех требований эпидемиологов. Чтобы и спортсмены, и зрители получили по итогам турнира только положительные эмоции. Не сомневаюсь, что все у нас получится. Потому что именно Томск является родиной российского подводного плавания. И потому, что к этому чемпионату мы готовились не один год», – подчеркнул он.
Ожидается, что на чемпионат прибудет 380 иностранных спортсменов.
«Я участвовала практически во всех чемпионатах мира и могу с уверенностью сказать, что наш чемпионат будет уникальным и для Томска, и для Всемирной конфедерации подводной деятельности. К нам должны приехать около 380 иностранцев», - рассказала член оргкомитета ЧМ-2021 Наталья Гречихина.
Официальным талисманом соревнований стал сибирский осётр. Дизайнером игрушки стал томский спортсмен-подводник Иван Рожков, мягкую игрушку изготовила томская фабрика «Царина».
Жители Томской области могут придумать имя для талисмана. Победитель получит абонемент на все старты чемпионата.
Заявки на конкурс принимаются до 1 июля, для участия нужно заполнить форму по ссылке. От каждого участника конкурса принимается только один вариант имени.