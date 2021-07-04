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Главная Новости Чемпионат мира по плаванию в ластах открылся в Томске: фото
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Чемпионат мира по плаванию в ластах открылся в Томске: фото

ТВ2
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20 часов назад

Чемпионат мира по плаванию в ластах открылся в Томске шествием спортсменов. Спортсмены прошли в сопровождении оркестра от Губернаторского квартала до Большого концертного зала.  

По информации администрации, участие в томском чемпионате принимают пловцы из 30 стран: Австрии, Беларуси, Китая и китайского Тайбэя, Колумбии, Хорватии, Чехии, Эквадора, Египта, Эстонии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Японии, Казахстана, Кувейта, Кыргызстана, Мексики, Марокко, Польши, Сербии, Словакии, Южной Кореи, Испании, Туниса, Турции, Украины и Узбекистана.

В состав сборной команды Российской подводной федерации (RUF) вошли лучшие подводники Томской области, Красноярского, Пермского, Краснодарского и Алтайского краев, Московской, Ярославской, Ростовской, Новосибирской, Челябинской, Саратовской, Оренбургской и Свердловской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

В сопровождении Томского академического симфонического оркестра под управлением маэстро Михаила Грановского по красной дорожке в Большой концертный зал прошли рефери, спортсмены и руководители национальных сборных.

Колонну судейской коллегии чемпионата возглавили представитель Всемирной конфедерации подводной деятельности (СMAS) Никос Ниархакос (Греция) и главный судья соревнований – судья всероссийской категории Григорий Шумков.

У входа в БКЗ участников чемпионата приветствовали губернатор Томской области Сергей Жвачкин, руководство CMAS и члены оргкомитета чемпионата.

Чемпионат мира по плаванию в ластах проводится в Томске 3-13 июля. Он организован Всемирной конфедерацией подводной деятельности (CMAS), Министерством спорта РФ и администрацией Томской области. 

Официальный сайт чемпионата tomsk2020.com

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