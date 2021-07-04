Чемпионат мира по плаванию в ластах открылся в Томске: фото

Чемпионат мира по плаванию в ластах открылся в Томске шествием спортсменов. Спортсмены прошли в сопровождении оркестра от Губернаторского квартала до Большого концертного зала.

По информации администрации, участие в томском чемпионате принимают пловцы из 30 стран: Австрии, Беларуси, Китая и китайского Тайбэя, Колумбии, Хорватии, Чехии, Эквадора, Египта, Эстонии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Японии, Казахстана, Кувейта, Кыргызстана, Мексики, Марокко, Польши, Сербии, Словакии, Южной Кореи, Испании, Туниса, Турции, Украины и Узбекистана.