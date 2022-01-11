Чем закончились протесты в Казахстане. Главное

В Казахстане сформировали новое правительство. По словам президента страны Касым-Жомарта Токаева, ситуацию в стране удалось урегулировать, через два дня начнется вывод миротворцев.
Напомним, волнения в соседней стране начались 2 января. Первой причиной, которая спровоцировала волнения, стало повышение цен на сжиженный газ — с 10 до 20 рублей за литр.
В некоторых городах, в том числе в Алматы, произошли столкновения с полицией, люди штурмовали правительственные здания и грабили магазины. Были задержаны около 10 тысяч человек.
В Казахстане объявили чрезвычайное положение, правительство ушло в отставку. Чтобы урегулировать ситуацию страны, входящие в Организацию договора о коллективной безопасности, ввели в страну миротворческие войска.
«Основная миссия сил ОДКБ завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ», — сказал Токаев.
По его словам, процесс вывода контингента ОДКБ займет не больше 10 дней. Произошедшее Касым-Жомарт назвал попыткой захвата власти.
«Над подготовкой захвата власти работали профессионалы. Коль скоро это была вооруженная агрессия со стороны международного терроризма против нашей страны, то Казахстан юридически обоснованно обратился к своим партнерам по Договору о коллективной безопасности (в ОДКБ - ИФ) с просьбой направить миротворческий контингент. Необходимо понимать, что на момент принятия такого решения мы могли полностью утратить контроль над Алма-Атой, которая была просто отдана на растерзание террористов. Потеряв Алма-Ату, мы потеряли бы столицу и всю страну», — сказал Токаев во вторник на заседании мажилиса.
11 января в Казахстане было сформировано новое Правительство. Токаев в своем выступлении на пять лет заморозил зарплаты чиновников и потребовал от олигархов делиться с народом. Он предложил создать фонд «Народу Казахстана», который будет решать проблемы в здравоохранении, образовании, займется социальной поддержкой. Предполагается, что отчисления в этот фонд будут делать олигархи.
Между тем, по оценкам Национальной палаты предпринимателей, потери казахстанского бизнеса из-за беспорядков превысили $220 млн. В Казахстане со дня объявления антитеррористической операции начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам. Пресс-служба Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана проинформировала, что погранслужбой с начала контртеррористической операции задержано по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 человек, «из которых шестеро получили ранения при оказании сопротивления».
Сейчас в стране возобновляется работа торговых центров, на штатный режим работы переходят больницы, учреждения соцсферы. Работают добывающие предприятия "Лукойла", в скором времени возобновятся торги на валютной бирже.
Посольство РФ в Казахстане открыло горячую линию по вопросам авиасообщения (расписание, статус и возврат авиабилетов): +7-717-279-82-13, +7-717-279-82-14. Помимо этого, Генконсульство в Телеграм-канале сообщает оперативную информацию об организации выездных рейсов.
В Томске при вузах работают горячие линии, посвященные организационным моментам и психологической помощи. По данным обладминистрации, в Томской области обучаются свыше 5 тысяч жителей республики.
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