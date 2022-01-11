Чем закончились протесты в Казахстане. Главное

В Казахстане сформировали новое правительство. По словам президента страны Касым-Жомарта Токаева, ситуацию в стране удалось урегулировать, через два дня начнется вывод миротворцев.

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Напомним, волнения в соседней стране начались 2 января. Первой причиной, которая спровоцировала волнения, стало повышение цен на сжиженный газ — с 10 до 20 рублей за литр. В некоторых городах, в том числе в Алматы, произошли столкновения с полицией, люди штурмовали правительственные здания и грабили магазины. Были задержаны около 10 тысяч человек. В Казахстане объявили чрезвычайное положение, правительство ушло в отставку. Чтобы урегулировать ситуацию страны, входящие в Организацию договора о коллективной безопасности, ввели в страну миротворческие войска.

«Основная миссия сил ОДКБ завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ», — сказал Токаев. По его словам, процесс вывода контингента ОДКБ займет не больше 10 дней. Произошедшее Касым-Жомарт назвал попыткой захвата власти. «Над подготовкой захвата власти работали профессионалы. Коль скоро это была вооруженная агрессия со стороны международного терроризма против нашей страны, то Казахстан юридически обоснованно обратился к своим партнерам по Договору о коллективной безопасности (в ОДКБ - ИФ) с просьбой направить миротворческий контингент. Необходимо понимать, что на момент принятия такого решения мы могли полностью утратить контроль над Алма-Атой, которая была просто отдана на растерзание террористов. Потеряв Алма-Ату, мы потеряли бы столицу и всю страну», — сказал Токаев во вторник на заседании мажилиса. 11 января в Казахстане было сформировано новое Правительство. Токаев в своем выступлении на пять лет заморозил зарплаты чиновников и потребовал от олигархов делиться с народом. Он предложил создать фонд «Народу Казахстана», который будет решать проблемы в здравоохранении, образовании, займется социальной поддержкой. Предполагается, что отчисления в этот фонд будут делать олигархи.