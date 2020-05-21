Добрые новости
21 мая,
2020
1
фото
Новости

Целевой план обучения медиков готовят власти Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Главы городов и районов Томской области вместе с главврачами районных больниц определят потребность территорий в медицинских кадрах на ближайшие годы. Подготовку специалистов для муниципалитетов будет вести Сибирский государственный медицинский университет. Для этого вуз увеличит целевой набор на специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия» до 70 и 75 %. Бюджетные места на отдельных специальностях в ординатуре станут полностью целевыми.

Целевой план обучения медиков готовят власти Томской области

Для молодых специалистов органы местного самоуправления также предусмотрят дополнительные меры соцподдержки. В частности, при трудоустройстве в районные больницы выпускники целевых специальностей смогут участвовать в программе «Бюджетный дом».


«Точечная подготовка кадров для сельских больниц — не разовая акция, а стратегический план на долгосрочную перспективу. Это совместная работа органов власти, системы образования и здравоохранения, поэтому весь алгоритм со студентами-целевиками мы должны проходить вместе», — цитирует пресс-служба обладминистрации заместителя губернатора Томской области по территориальному развитию Анатолия Рожкова.


В 2019 году СибГМУ было выделено 381 целевое место. С прошлого года  вузы принимают на целевые места абитуриентов, заключивших договоры с заказчиком. Заказчиком может выступить орган госвласти, госпредприятие, любое другое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.


У студента-целевика есть обязательства перед организацией, которая направила его на учебу: получив диплом врача, он должен отработать в ней определенное время либо вернуть деньги, потраченные на его образование. Также в СибГМУ студент должен каждый семестр информировать будущего работодателя о своей успеваемости. Такая мера, как считают в СибГМУ, положительно повлияет на успеваемость студентов и вовлеченность главных врачей в процесс подготовки будущего молодого специалиста для учреждения.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.