Целевой план обучения медиков готовят власти Томской области

Главы городов и районов Томской области вместе с главврачами районных больниц определят потребность территорий в медицинских кадрах на ближайшие годы. Подготовку специалистов для муниципалитетов будет вести Сибирский государственный медицинский университет. Для этого вуз увеличит целевой набор на специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия» до 70 и 75 %. Бюджетные места на отдельных специальностях в ординатуре станут полностью целевыми.

Для молодых специалистов органы местного самоуправления также предусмотрят дополнительные меры соцподдержки. В частности, при трудоустройстве в районные больницы выпускники целевых специальностей смогут участвовать в программе «Бюджетный дом».





«Точечная подготовка кадров для сельских больниц — не разовая акция, а стратегический план на долгосрочную перспективу. Это совместная работа органов власти, системы образования и здравоохранения, поэтому весь алгоритм со студентами-целевиками мы должны проходить вместе», — цитирует пресс-служба обладминистрации заместителя губернатора Томской области по территориальному развитию Анатолия Рожкова.





В 2019 году СибГМУ было выделено 381 целевое место. С прошлого года вузы принимают на целевые места абитуриентов, заключивших договоры с заказчиком. Заказчиком может выступить орган госвласти, госпредприятие, любое другое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.





У студента-целевика есть обязательства перед организацией, которая направила его на учебу: получив диплом врача, он должен отработать в ней определенное время либо вернуть деньги, потраченные на его образование. Также в СибГМУ студент должен каждый семестр информировать будущего работодателя о своей успеваемости. Такая мера, как считают в СибГМУ, положительно повлияет на успеваемость студентов и вовлеченность главных врачей в процесс подготовки будущего молодого специалиста для учреждения.