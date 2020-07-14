Добрые новости
14 июля,
2020
5
фото
Новости

«Цель губернатора — спрятать бардак»: реакция соцсетей на слова Сергея Жвачкина о «фотосессии» в морге Томска

ТВ2
ТВ2
38 минут назад

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин озвучил результаты проверки морга, проведенной после публикации снимков тел, лежащих на полу. Глава региона рассказал, что сотрудник частного похоронного бюро фотографировал тела в течение нескольких дней. Жвачкин объяснил решение уволить Александра Холопова, возглавлявшего департамент здравоохранения, и обвинил авторов снимка и СМИ в «хайпе на смерти».


Обращение губернатора вызвало живую реакцию в соцсетях. Многих озадачило, что губернатор осуждает авторов снимка и СМИ, а не тех, по чьей вине тела людей лежали на полу в морге. 


Вот что пишут:

Станислав Микрюков, журналист, автор материала, в котором и были первоначально опубликованы фотографии. 


«Официально заявляю, что вы господин Жвачкин — или лжец, или человек, полностью не владеющий ситуацией. Фото в морге сделаны в течение суток с 3 на 4 июля, что легко проверить по кодировке и дате создания фотографий. По ним видно, что это то же самое помещение, только в одном случае снято со стороны двери, и мешки видны сбоку, в другом, изнутри, и мешки видны фронтально, часть тел за ночь увезли. И на многих мешках висят бирки, на которых оранжевым маркером написано «COVID-19». Никакого «мусора и ветоши» там быть просто не могло, это секционный зал для тел умерших, а не для мусора и отходов. Да и откуда с мертвых тел вообще взялось такое количество «мусора» в десятки мешков? Всю одежду усопших и их личные вещи санитары обязаны вернуть родственникам, а не выбрасывать, так что никакого «мусора» в таком количестве там быть просто не могло. Тем более, что «отходы класса Б» пакуются не в черные, а в желтые мешки. Черные мешки — патологоанатомические мешки для трупов». 

«Цель губернатора — спрятать бардак»: реакция соцсетей на слова Сергея Жвачкина о «фотосессии» в морге Томска

Василий Шипилов, автор Телеграм-канала «Милый Томск имени Козловской»

«Перечитал раз на 20 «точки на i» от губернатора. Я много и часто читаю прямую речь. Еще чаще читаю юридически выверенные тексты для СМИ – 99% из них – на гране «уголовки». Я знаю, как юристы в журналистике часами могут сидеть над текстом. Помните статью про Козловскую и нефть в РГ? Так вот «точки над i» —100% выверяли. Каждое слово, каждое предложение шлифовали». 

Я правда – всегда был нейтрален к Сергею Анатольевичу. Но вот эта история, которую, по моему мнению, раздули его же сотрудники – сначала Горх, потом информационщики – не красит его, как руководителя. Куда проще было признать бардак, извинится и наладить работу. Уважения бы больше было. У Сергея Анатольевича же вновь потянулась рука к своей тетрадке, в которую он записывает всех недругов. Я разочарован и в губернаторе, а еще больше – в его подчиненных. До сих пор считаю, что его подставляют его же сотрудники.
Василий Шипилов
Василий Шипилов

Александр Голубев, пенсионер


«В любой европейской стране, случись скандал, как у нас в морге с телами умерших, депутаты всех уровней, создали бы комиссию и ринулись расследовать , что происходит, им же важно что подумает о слугах народа рядовые избиратели. Только нашим областным и городским все пофиг, видимо им эта тема не интересна, либо нет указаний сверху. Они не слуги народные, а бесчувственные, циничные карьеристы, не сказать бы крепче, а у меня есть что сказать».

«Цель губернатора — спрятать бардак»: реакция соцсетей на слова Сергея Жвачкина о «фотосессии» в морге Томска

Илья Варламов, блогер

«Среди российских чиновников популярен такой профессиональный спорт – публично обгадиться, а потом обвинить во всём журналистов или активистов, которые это заметили,— пишет Илья Варламов.

Если где-то произошло что-то нехорошее, и об этом стало широко известно, то защитную линию чиновника легко спрогнозировать. Он скажет, что журналисты «пиарятся на трагедии», что они «иностранные агенты», что «это все заказ». Если чиновник провинциальный, а катастрофа не природная, то можно ещё сыграть на нелюбви местных к Москве и через прикормленных авторов тиснуть в СМИ статейку о «руке Кремля».

А когда появился закон о фейках, вообще удобно стало! Владимир Владимирович не только протянул соломинку, но и подстелил соломку своим региональным менеджерам. Методичка чиновника сжалась до одного-единственного пункта: об...ся – кричи: «Фейк!».

Если коротко, Жвачкин собрал бинго типичного обгадившегося чиновника: «это всё заказ», «вы пиаритесь на смерти», «вы глумитесь над трупами». И вместо того, чтобы пообещать навести порядок в моргах, он пообещал максимально затруднить туда доступ. С одной стороны, это даже хорошо, потому что частным похоронным агентам нечего делать в государственном морге. С другой, журналисты потеряют свои источники. И если ваша любимая бабушка, не дай бог, станет жертвой COVID-19, и её вот так свалят в одну кучу с ветошью и другими «отходами класса Б», вы об этом ничего не узнаете. Цель губернатора — не навести порядок, а спрятать бардак за закрытыми дверями. Надеяться остаётся только на честный, хоть и зашуганный медперсонал.
Илья Варламов
Илья Варламов

В комментариях под постами, где цитируется обращение губернатора, пользователи также высказывают недовольство. Например, вспоминают, что 50 человек, которые умерли от наличия хронических заболеваний и коронавируса, в официальную статистику штаба не вошли. При этом Сергей Жвачкин в своей речи отмечал, что в регионе не скрывают случаи смертей от COVID-19.

«Цель губернатора — спрятать бардак»: реакция соцсетей на слова Сергея Жвачкина о «фотосессии» в морге Томска
Фото: скриншоты из группы ТВ2

А это комментарии из официального сообщества регионального штаба по борьбе с коронавирусом. 

«Цель губернатора — спрятать бардак»: реакция соцсетей на слова Сергея Жвачкина о «фотосессии» в морге Томска
«Цель губернатора — спрятать бардак»: реакция соцсетей на слова Сергея Жвачкина о «фотосессии» в морге Томска

Мы тщетно искали в соцсетях тех, кто поддержал губернатора в его атаке на СМИ и авторов фотографий. Увы. Только один человек потребовал наказать прессу.

Ранее Центр политической конъюнктуры отмечал, что Сергей Жвачкин уже третий месяц находится в лидерах по числу негативных комментариев в соцсетях.


P.S. Станислав Микрюков сообщил нам: «Только что меня посетила бригада ментов из того самого УОООПиВОИВТОиОМС УВД России по Томской области. И оформила на меня сразу два админ.протокола по 13.15. По ситуации с моргами и по вспышке коронавируса в клиниках СибГМУ». 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 


Томский губернатор считает, что заболевшие коронавирусом врачи сами виноваты

Блогер СталинГулаг прокомментировал слова Жвачкина о заболевших коронавирусом врачах
Губернатор Сергей Жвачкин о фейках и государстве, которое будет «себя защищать»
Алексей Навальный раскритиковал томского губернатора за угрозы в адрес пользователей Сети
Илья Варламов отреагировал на «заезжего гастролера» и ответил томскому губернатору Жвачкину

Губернатор Жвачкин посылает томичей на юг


Пишем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.