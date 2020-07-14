«Цель губернатора — спрятать бардак»: реакция соцсетей на слова Сергея Жвачкина о «фотосессии» в морге Томска

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин озвучил результаты проверки морга, проведенной после публикации снимков тел, лежащих на полу. Глава региона рассказал, что сотрудник частного похоронного бюро фотографировал тела в течение нескольких дней. Жвачкин объяснил решение уволить Александра Холопова, возглавлявшего департамент здравоохранения, и обвинил авторов снимка и СМИ в «хайпе на смерти».

Обращение губернатора вызвало живую реакцию в соцсетях. Многих озадачило, что губернатор осуждает авторов снимка и СМИ, а не тех, по чьей вине тела людей лежали на полу в морге.

Вот что пишут:

Станислав Микрюков, журналист, автор материала, в котором и были первоначально опубликованы фотографии.

«Официально заявляю, что вы господин Жвачкин — или лжец, или человек, полностью не владеющий ситуацией. Фото в морге сделаны в течение суток с 3 на 4 июля, что легко проверить по кодировке и дате создания фотографий. По ним видно, что это то же самое помещение, только в одном случае снято со стороны двери, и мешки видны сбоку, в другом, изнутри, и мешки видны фронтально, часть тел за ночь увезли. И на многих мешках висят бирки, на которых оранжевым маркером написано «COVID-19». Никакого «мусора и ветоши» там быть просто не могло, это секционный зал для тел умерших, а не для мусора и отходов. Да и откуда с мертвых тел вообще взялось такое количество «мусора» в десятки мешков? Всю одежду усопших и их личные вещи санитары обязаны вернуть родственникам, а не выбрасывать, так что никакого «мусора» в таком количестве там быть просто не могло. Тем более, что «отходы класса Б» пакуются не в черные, а в желтые мешки. Черные мешки — патологоанатомические мешки для трупов».

«Перечитал раз на 20 «точки на i» от губернатора. Я много и часто читаю прямую речь. Еще чаще читаю юридически выверенные тексты для СМИ – 99% из них – на гране «уголовки». Я знаю, как юристы в журналистике часами могут сидеть над текстом. Помните статью про Козловскую и нефть в РГ? Так вот «точки над i» —100% выверяли. Каждое слово, каждое предложение шлифовали».

Я правда – всегда был нейтрален к Сергею Анатольевичу. Но вот эта история, которую, по моему мнению, раздули его же сотрудники – сначала Горх, потом информационщики – не красит его, как руководителя. Куда проще было признать бардак, извинится и наладить работу. Уважения бы больше было. У Сергея Анатольевича же вновь потянулась рука к своей тетрадке, в которую он записывает всех недругов. Я разочарован и в губернаторе, а еще больше – в его подчиненных. До сих пор считаю, что его подставляют его же сотрудники.

Александр Голубев, пенсионер

«В любой европейской стране, случись скандал, как у нас в морге с телами умерших, депутаты всех уровней, создали бы комиссию и ринулись расследовать , что происходит, им же важно что подумает о слугах народа рядовые избиратели. Только нашим областным и городским все пофиг, видимо им эта тема не интересна, либо нет указаний сверху. Они не слуги народные, а бесчувственные, циничные карьеристы, не сказать бы крепче, а у меня есть что сказать».

Илья Варламов, блогер

«Среди российских чиновников популярен такой профессиональный спорт – публично обгадиться, а потом обвинить во всём журналистов или активистов, которые это заметили,— пишет Илья Варламов.



Если где-то произошло что-то нехорошее, и об этом стало широко известно, то защитную линию чиновника легко спрогнозировать. Он скажет, что журналисты «пиарятся на трагедии», что они «иностранные агенты», что «это все заказ». Если чиновник провинциальный, а катастрофа не природная, то можно ещё сыграть на нелюбви местных к Москве и через прикормленных авторов тиснуть в СМИ статейку о «руке Кремля».



А когда появился закон о фейках, вообще удобно стало! Владимир Владимирович не только протянул соломинку, но и подстелил соломку своим региональным менеджерам. Методичка чиновника сжалась до одного-единственного пункта: об...ся – кричи: «Фейк!».

Если коротко, Жвачкин собрал бинго типичного обгадившегося чиновника: «это всё заказ», «вы пиаритесь на смерти», «вы глумитесь над трупами». И вместо того, чтобы пообещать навести порядок в моргах, он пообещал максимально затруднить туда доступ. С одной стороны, это даже хорошо, потому что частным похоронным агентам нечего делать в государственном морге. С другой, журналисты потеряют свои источники. И если ваша любимая бабушка, не дай бог, станет жертвой COVID-19, и её вот так свалят в одну кучу с ветошью и другими «отходами класса Б», вы об этом ничего не узнаете. Цель губернатора — не навести порядок, а спрятать бардак за закрытыми дверями. Надеяться остаётся только на честный, хоть и зашуганный медперсонал.

В комментариях под постами, где цитируется обращение губернатора, пользователи также высказывают недовольство. Например, вспоминают, что 50 человек, которые умерли от наличия хронических заболеваний и коронавируса, в официальную статистику штаба не вошли. При этом Сергей Жвачкин в своей речи отмечал, что в регионе не скрывают случаи смертей от COVID-19.

Фото: скриншоты из группы ТВ2

А это комментарии из официального сообщества регионального штаба по борьбе с коронавирусом.