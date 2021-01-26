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Цех по деревообработке загорелся в Томске. Фото
3 часа назад
Цех по деревообработке загорелся в Томске на Иркутском тракте. Площадь пожара составила 350 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Информация о возгорании в пожарно-спасательную службу поступила в 11.04. На момент прибытия первого подразделения ангар был полностью охвачен огнем.
Пожар локализовали в 11.46 на площади 350 квадратных метров. В 12.09 была объявлена ликвидация открытого горения. В 12.28 пожар ликвидировали. В ходе тушения пожарные вытащили из ангара пять газовых баллонов.
На месте работали восемь единиц техники, более 20 человек.
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