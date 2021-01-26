Цех по деревообработке загорелся в Томске. Фото

Цех по деревообработке загорелся в Томске на Иркутском тракте. Площадь пожара составила 350 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Информация о возгорании в пожарно-спасательную службу поступила в 11.04. На момент прибытия первого подразделения ангар был полностью охвачен огнем.





Пожар локализовали в 11.46 на площади 350 квадратных метров. В 12.09 была объявлена ликвидация открытого горения. В 12.28 пожар ликвидировали. В ходе тушения пожарные вытащили из ангара пять газовых баллонов.





На месте работали восемь единиц техники, более 20 человек.