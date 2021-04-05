ЦБ: Томичи в 2020 году снимали наличные в четырех случаях из ста

За 2020 год жители Томской области совершили почти 400 млн операций по банковским картам на сумму 677 млрд рублей. Это на 17% больше по количеству и на 15% по сумме, чем в 2019-м.





Чаще всего платежные карты использовали для оплаты в магазинах и предприятиях сферы услуг. Число таких операций выросло за год на 17%, до 315 млн, а их объем достиг 224 млрд рублей. При этом их доля в общем количестве транзакций по картам увеличилась до 79%. Средняя сумма покупки не изменилась в сравнении с предыдущим годом и составила 710 рублей.



​Наличные в 2020 году томичи снимали значительно реже — в среднем только в четырех случаях из ста операций по банковской карте. Средняя сумма снятия наличных денег выросла в 2020 году с 8150 до 10 000 рублей.





«На динамику повлияла ситуация с пандемией, когда люди были ограничены в перемещениях, а большинство торгово-сервисных точек перешли в онлайн-режим. Также росту популярности безналичных платежей способствовало развитие инфраструктуры обслуживания карт. Так, количество электронных терминалов для оплаты в предприятиях торговли и услуг в нашем регионе за пандемийный год выросло почти на 23%, до 28 тысяч штук», — рассказала управляющая Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.





Количество платежных карт, выданных в Томской области, на начало 2021 года составило почти 2,2 млн единиц, за год их число увеличилось на 10%.