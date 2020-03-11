ЦБ: Томичи стали чаще доверять свои деньги банкам

Центробанк подсчитал, что за 2019 год объем вкладов томичей в банках вырос почти на 8%, несмотря на общую тенденцию снижения процентных ставок по вкладам. Это один из самых высоких показателей в СФО, рассказал и. о. управляющего томским отделение Банка России Алексей Чернов.





По его словам, сейчас общая сумма денег, оставленных жителями Томской области во вкладах, достигает 145 млрд рублей. При этом у Центробанка нет информации о средней сумме вклада в регионе и количеству человек, имеющих вклад.





По сумме вкладов в Сибирском округе наш регион уступает лишь Новосибирской области и делит второе-третье место с Иркутском.