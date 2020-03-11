ЦБ: Томичи стали чаще доверять свои деньги банкам

Центробанк подсчитал, что за 2019 год объем вкладов томичей в банках вырос почти на 8%, несмотря на общую тенденцию снижения процентных ставок по вкладам. Это один из самых высоких показателей в СФО, рассказал и. о. управляющего томским отделение Банка России Алексей Чернов.
По его словам, сейчас общая сумма денег, оставленных жителями Томской области во вкладах, достигает 145 млрд рублей. При этом у Центробанка нет информации о средней сумме вклада в регионе и количеству человек, имеющих вклад.
По сумме вкладов в Сибирском округе наш регион уступает лишь Новосибирской области и делит второе-третье место с Иркутском.
При этом вклады для банков до сих пор остаются одним из главых источников привлечения ресурсов — на их долю в последние два года приходится 70%.
«Приток средств во вклады сохранялся, ведь рублевые вклады по-прежнему давали положительную доходность, поскольку ставки выше инфляции (в декабре 2019 она составляла 4,8%). Наиболее высокие ставки банки предлагали по вкладам на срок выше года. В среднем это 5,4%», — рассказал рассказал и. о. управляющего томским отделение Банка России Алексей Чернов.
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