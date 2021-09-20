ЦБ: ремонт взлетно-посадочной полосы ускорил инфляцию в Томской области

На динамику инфляции в регионе, как и по всей стране, в августе влияли общие факторы — поздний урожай картофеля и других овощей, высокий спрос на товары и продукты, из-за которого производители переносили издержки в цену. Но также специалисты зафиксировали и региональную особенность: рост цен на авиабилеты ускорился в Томской области — за год средняя цена полета в экономическом классе выросла почти на 60%. В августе на билеты зафиксировали повышенный спрос.

«В августе авиакомпании массово отменяли рейсы из Томска из-за ремонта взлетно-посадочной полосы в городском аэропорту. Возможность принимать и отправлять рейсы сократилась до одного раза в неделю. При этом многие туристы в разгар отпускного сезона не отказались от своих планов на отдых за пределами региона, поэтому спрос на авиаперелеты был очень высокий и люди покупали билеты по более высоким тарифам, чтобы вылететь из «домашнего» аэропорта», — пояснила замуправляющего томским отделением Банка России Татьяна Толкмит.

По ее словам, в августе 2020 года спрос на билеты был небольшим, так как пассажиропоток только начинал восстанавливаться после смягчения ограничительных пандемийных мер. Тогда авиакомпании снижали стоимость билетов на самолет, чтобы привлечь пассажиров.

В ЦБ добавили, что в целом годовая инфляция в Томской области ускорилась до 6,5%. Средний российский показатель — 6,7%, СФО — 7,3%.

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