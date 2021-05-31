В ЦБ рассказали о спросе на ипотеку в Томской области

В I квартале 2021 года заемщики Томской области получили в банках почти 3 тыс. ипотечных кредитов. Это на 19% больше, чем годом ранее. Всего банки региона выдали ипотек на сумму 6,6 млрд рублей — на 36% больше, чем за такой же период прошлого года.





«По данным наших опросов, банки ожидают в ближайшие три месяца позитивной динамики спроса на ипотеку. При этом банки взвешенно подходят к выбору клиента и строго оценивают его платежеспособность. Благодаря этому доля задолженности, которая обслуживается не вовремя, на 1 апреля 2021 года составила всего 0,4%. Это минимальное значение среди регионов Сибири», — рассказала заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Татьяна Толкмит.





К началу апреля 2021 года средняя ставка по ипотечным кредитам в регионе находилась на уровне 7,4%. Это на 1,4 п.п. ниже, чем год назад.





По программе ипотеки с господдержкой под 6,5% в январе-марте 2021 года в регионе банки выдали 307 кредитов на сумму около 800 млн рублей. Это составило 12% в общем объеме ипотечных кредитов и 11% в их общем количестве.





Для покупки строящегося жилья граждане активнее использовали счета эскроу. Объем размещенных на таких счетах средств за три месяца текущего года вырос на 12% до 1,3 млрд рублей. Количество счетов эскроу, которые открыли в банках покупатели квартир по договорам участия в долевом строительстве, увеличилось с января по март на 13%, до 434 единиц.