ЦБ проанализировал, как за год изменились цены на товары и услуги для томских студентов

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Ко дню российского студента, который отмечается 25 января, эксперты томского отделения Банка России проанализировали, как менялись цены на товары и услуги для студентов. При анализе использовались данные Росстата о годовом приросте цен в декабре 2020 года.

Обучение в вузе

Стоимость платного обучения в томских вузах за год выросла на 1,7%, это низкий показатель. Эксперты объясняют его тем, что в 2020 году Минобрнауки рекомендовало российским вузам не повышать стоимость обучения на платных отделениях на 2020/2021 учебный год. Поэтому большинство томских учебных заведений не поменяли стоимость обучения, либо поменяли незначительно.

Бытовые расходы

По данным ЦБ, около 70% томских студентов приехали учиться из других регионов и стран, поэтому они живут в общежитиях или съемном жилье, которое необходимо оплачивать.

«В годовом выражении расходы по этой статье бюджета не увеличились. Дело в том, что в этом учебном году цены на проживание в общежитиях в Томске не менялись. А оживление жилищного строительства и увеличение ввода в эксплуатацию нового жилья способствовали расширению предложения на региональном рынке аренды квартир. Влияние оказала и пандемия: многие студенты перешли на дистанционное обучение и вернулись домой, то есть спрос на съемные квартиры сократился. Все это заставило арендодателей не менять цены», — говорят аналитики.

При этом проезд на общественном транспорте стал дороже. Стоимость билета в трамвае, троллейбусе и маршрутке выросла с 21 до 22 рублей, что в годовом выражении получилось 4,8%.

Необходимое для учебы

Аналитики ЦБ считают, что непременный атрибут для учебы в университете сегодня — это ноутбук, поэтому оценили изменение его стоимости.

«За год стоимость ноутбука увеличилась на 4,5%. Такое удорожание связано с ослаблением рубля в предыдущие месяцы, а как известно, большинство техники и комплектующих — это импортные товары. Кроме этого, вырос в целом спрос на гаджеты — из-за удаленного формата работы и учебы люди обустраивали хоум-офисы», — отметили специалисты.

При этом, по их данным, время флешек уходит и они подорожали всего на 1, 2% — все чаще люди используют дистанционные способы передачи данных через облачные хранилища и мессенджеры.

Также в годовом выражении подешевели смартфоны. Так как популярные модели теряют в цене из-за увеличения предложения - быстро обновляется модельный ряд и усилилась конкуренция между производителями. А вот услуги сотовой связи и оплата Интернета стали обходиться дороже.

«Добавим сюда и ежемесячные затраты на услуги связи и Интернет. Абонентская плата за доступ к сети Интернет выросла за год на 3,7%, то есть с 488 до 584 рублей в месяц. Это связано с тем, что люди стали больше находиться онлайн в период пандемии. Пакет услуг сотовой связи подорожал на 14,6%, что связано с ростом расходов на модернизацию сетей, а также с необходимостью компенсации выпадающей выручки операторов из-за отмены роуминга внутри страны», — говорят аналитики.

Отдых и занятия спортом