ЦБ проанализировал, как за год изменились цены на товары и услуги для томских студентов
Ко дню российского студента, который отмечается 25 января, эксперты томского отделения Банка России проанализировали, как менялись цены на товары и услуги для студентов. При анализе использовались данные Росстата о годовом приросте цен в декабре 2020 года.
Обучение в вузе
Стоимость платного обучения в томских вузах за год выросла на 1,7%, это низкий показатель. Эксперты объясняют его тем, что в 2020 году Минобрнауки рекомендовало российским вузам не повышать стоимость обучения на платных отделениях на 2020/2021 учебный год. Поэтому большинство томских учебных заведений не поменяли стоимость обучения, либо поменяли незначительно.
Бытовые расходы
По данным ЦБ, около 70% томских студентов приехали учиться из других регионов и стран, поэтому они живут в общежитиях или съемном жилье, которое необходимо оплачивать.
«В годовом выражении расходы по этой статье бюджета не увеличились. Дело в том, что в этом учебном году цены на проживание в общежитиях в Томске не менялись. А оживление жилищного строительства и увеличение ввода в эксплуатацию нового жилья способствовали расширению предложения на региональном рынке аренды квартир. Влияние оказала и пандемия: многие студенты перешли на дистанционное обучение и вернулись домой, то есть спрос на съемные квартиры сократился. Все это заставило арендодателей не менять цены», — говорят аналитики.
При этом проезд на общественном транспорте стал дороже. Стоимость билета в трамвае, троллейбусе и маршрутке выросла с 21 до 22 рублей, что в годовом выражении получилось 4,8%.
Необходимое для учебы
Аналитики ЦБ считают, что непременный атрибут для учебы в университете сегодня — это ноутбук, поэтому оценили изменение его стоимости.
«За год стоимость ноутбука увеличилась на 4,5%. Такое удорожание связано с ослаблением рубля в предыдущие месяцы, а как известно, большинство техники и комплектующих — это импортные товары. Кроме этого, вырос в целом спрос на гаджеты — из-за удаленного формата работы и учебы люди обустраивали хоум-офисы», — отметили специалисты.
При этом, по их данным, время флешек уходит и они подорожали всего на 1, 2% — все чаще люди используют дистанционные способы передачи данных через облачные хранилища и мессенджеры.
Также в годовом выражении подешевели смартфоны. Так как популярные модели теряют в цене из-за увеличения предложения - быстро обновляется модельный ряд и усилилась конкуренция между производителями. А вот услуги сотовой связи и оплата Интернета стали обходиться дороже.
«Добавим сюда и ежемесячные затраты на услуги связи и Интернет. Абонентская плата за доступ к сети Интернет выросла за год на 3,7%, то есть с 488 до 584 рублей в месяц. Это связано с тем, что люди стали больше находиться онлайн в период пандемии. Пакет услуг сотовой связи подорожал на 14,6%, что связано с ростом расходов на модернизацию сетей, а также с необходимостью компенсации выпадающей выручки операторов из-за отмены роуминга внутри страны», — говорят аналитики.
Отдых и занятия спортом
Здесь серьезно пересматривать бюджет не пришлось, считают в ЦБ. Например, сеанс в кинотеатре в среднем в декабре 2020 стоил 240 рублей, а год назад 243 рубля. Билеты в музеи, абонементы в бассейн или на групповые занятия фитнесом не подорожали.
«В условиях пандемии жители региона отказываются от ряда «необязательных» трат, поэтому в целях привлечения посетителей поставщики услуг не меняют цены или даже снижают их», — отметили аналитики одну из причин сохранения цен.
Отметим, в исследовании не учитывались траты томских студентов на питание и одежду, так как эти потребности всегда индивидуальны.
«Но можно отметить, что расходы на еду вне дома и продукты за год выросли наиболее значительно. Среди основных причин роста цен — снижение предложения отдельных сельхозкультур из-за меньшего, чем годом ранее, урожая и прошлогоднее ослабление рубля. Подорожало и питание вне дома, к которому студенты прибегают при плотном графике занятий. Средние затраты на обед в кафе или закусочной за год выросли на 7,3%. При этом менее заметно подорожал фастфуд — всего на 2%. На стоимость услуг кафе в период действия ограничительных мер также повлияли дополнительные расходы на соблюдение санитарных требований», — говорится в результата исследования.
В Центробанке отметили, что в исследовании они учитывали лишь отдельные составляющие общей потребительской корзины, в которую входит более 500 товаров и услуг, из изменения цен на которые Росстат обычно рассчитывает усредненную годовую инфляцию. При этом для каждого из нас этот показатель может меняться в зависимости от образа жизни и других факторов. Например, от того, ездим мы на автобусе или ходим пешком, готовим дома или едим в кафе.
«В повседневной жизни при походах в магазин мы обращаем внимание прежде всего на товары, которые подорожали. И для нас личная инфляция — это обычно не точный расчет, а то, как мы воспринимаем цены. Поэтому при субъективном восприятии инфляция всегда ощущается выше, чем она есть на самом деле», — говорят в ЦБ.
Чтобы узнать свой личный уровень инфляции и спланировать расходы, Банк России предлагает обратиться к сервису финансовой культуры на своем официальном сайте.
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