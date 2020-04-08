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08 апреля,
2020
Новости

ЦБ предупреждает о новых схемах кибермошенничества, связанных с пандемией

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Банк России зафиксировал новые мошеннические схемы хищения средств с банковских счетов. В них используются приемы социальной инженерии и тема коронавирусной инфекции, сообщает ЦБ.


«Мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство. Все в итоге сводится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить данные своей банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно осуществить платеж на некий счет», – говорится в сообщении.


Также распространена схема с рассылкой писем со ссылками на фишинговые сайты. Чтобы убедить человека в надежности и заставить перейти по ссылке на зараженный сайт, часто мошенники подделывают дизайн и фирменный стиль организаций: Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, Банка России, Всемирной организации здравоохранения и других. Аналогичные схемы кибермошенничества фиксируют и в других государствах.


Чтобы не попасться на уловки мошенников, Банк России рекомендует ни под каким предлогом не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений.


«Мы не исключаем, что тема вируса может быть использована злоумышленниками на всем протяжении пандемии, при этом не исключаем также появления новых приемов введения граждан в заблуждение. Мы со своей стороны продолжаем контролировать ситуацию и находимся в постоянном контакте с банками и иными организациями финансового рынка», — отметил зампредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин.


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