ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75%

Центробанк поднял ключевую ставку до 6,75 процентов годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора. Повышение стало пятым с марта, аналогичные решения принимались на всех последующих заседаниях.

Нынешнее значение стало наивысшим с ноября 2019 года. С июля 2020 года по март 2021-го ключевая ставка находилась на самом низком в российской истории уровне — 4,25 процента годовых.

На предыдущем заседании 23 июля ЦБ поднял ставку на один процентный пункт, объяснив решение тем, что российская экономика во втором квартале 2021 года достигла допандемийного уровня. Этому способствовало расширение спроса «по сравнению с возможностями наращивания выпуска». На пресс-конференции после заседания совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что новое повышение ставки «не исключено, но не предопределено».