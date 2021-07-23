Центробанк повысил ключевую ставку до 6,5% годовых

23 июля совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 6,5% годовых, сообщается на сайте Центробанка. Такого резкого повышения не было с 2014 года.

По оценкам Банка России, во II квартале 2021 года российская экономика достигла такого уровня, какой был до пандемии. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос, так как выпуск не успевает за растущим спросом.

«C учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%», — объясняется в сообщении.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, в 2021 году годовая инфляция составит 5,7–6,2%. Но с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2022 году снизится до 4,0–4,5% и будет находиться вблизи 4%.