ЦБ: Микрозаймы в Томской области стали брать меньше, а их структура изменилась

В первом полугодии текущего года микрокредитные компании региона выдали жителям Томской области и других регионов 3,2 тыс «займов до зарплаты» сроком до одного месяца и суммой до 30 тысяч рублей. При этом их количество по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократилось на 67%, а объем выданных займов стал меньше на 70%, сообщает Центробанк.

По мнению специалистов Банка России, причиной могли стать меры регулятора в отношении МФО.

«Одной из причин такого снижения могло стать изменение бизнес-моделей региональных МФО. Под влиянием мер Банка России, в том числе ограничений дневной процентной ставки, предельной задолженности, а также снижения общей маржинальности сегмента «краткосрочных» микрозаймов, компании адаптируют свои бизнес-модели к новым условиям. Многие компании в таких условиях переходят на другие виды микрозаймов, а также расширяют свои продуктовые линейки продажей дополнительных услуг, например, околофинансовое страхование», — объяснила заместитель управляющего томского отделения Банка России Татьяна Толкмит.

По статистике ЦБ, за шесть месяцев МФО Томской области выдали микрокредиты на 159 млн рублей (+ 23% к январю-июню 2020 года). Количество заключенных договоров почти не изменилось.

В последние месяцы МФО чаще, чем «займы до зарплаты», предлагали клиентам «рассрочки» сроком больше 30 дней и суммой выше 30 тысяч рублей, либо займы на конкретные покупки в магазинах. Количество таких займов достигло 75% от общего числа.

Отметим, сейчас в регионе зарегистированы 20 микрокредитных компаний. Их включают в реестр Банка России. Проверить, есть ли какая-то МФО в реестре, можно в разделе «Проверить финансовую организацию» Центробанка, либо в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

Если вы выбираете МФО в интернете, специалисты советуют обращать внимание на маркировку сайтов специальным значком — белой галочкой на синем фоне. Так сайты легальных компаний отмечаются в поисковиках «Яндекс» и «Mail.ru». Также для собственной безопасности в ЦБ советуют до подписания любых документов и оформления финансовых сделок проверить МФО в списке компаний с признаками нелегальной деятельности.

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