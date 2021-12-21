Частично обрушилась крыша «Ленты» на Южной. Пожар тушат уже более полутора часов

Прогорела и частично обрушилась крыша гипермаркета «Лента» на улице Елизаровых. Пожарные работают на месте больше полутора часов — вызов в МЧС поступил в 15:06. Как сообщает корреспондент ТВ2 с места событий, дым становится все гуще, а огонь виден в окнах гипермаркета. В здании взрывается новогодняя пиротехника, приехавшие полицейские просят людей отойти дальше от места пожара.

По данным МЧС, на месте работают 24 единицы техники, 76 человек. Сейчас идет поиск очага пожара. По предварительным данным, из здания эвакуировались более 200 человек. Горит все здание, у него начали рушиться стены, площадь пожара составляет 5225 квадратных метров. К гипермаркету приехал пожарный поезд.

Обновлено в 17:05. На месте дежурит «скорая», но медицинская помощь пока никому не потребовалась. Также к гипермаркету приехали сотрудники городской «Оперативно-дежурной службы» и администрации Кировского района, которые не подпускают людей к горящему зданию. На парковке стоит автобус, в котором могут погреться эвакуированные сотрудники и посетители магазина. Участок улицы Елизаровых от Красноармейской до Кирова все еще перекрыт полицейскими.

Обновлено в 17:23. Глава департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин сообщил, что помимо пиротехники в гипермаркете взорвались баллоны с углекислым газом. Он также рассказал, что угроза для близлежащих домов отсутствует: «Пожар в здании [находится] на завершающей стадии, но проливка будет продолжаться длительное время».

Обновлено в 17:37. Как рассказала ТВ2 одна из сотрудниц гипермаркета, причиной пожара стал поджог, неизвестный облил товары жидкостью для розжига. По ее словам, пожар пытался потушить сотрудник магазина пиротехники, также в здании сработала пожарная сигнализация и спринклерные оросители, но они не смогли остановить огонь. «Там [рядом были] все самые сухие товары: розжиг, уголь, пиротехника, поэтому так горит».