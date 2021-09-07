«Частичка памяти»: горельеф Вячеслава Новицкого появился на фасаде главного корпуса СибГМУ

Экс-депутат, академик РАН, заслуженный деятель науки и культуры, почетный гражданин Томска Вячеслав Новицкий ушел из жизни 7 января 2021 года на 75-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции. Сенатор от Томской области Виктор Кресс и другие общественные деятели и ученые Томска предложили назвать улицу или сквер в областном центре именем экс-ректора СибГМУ Вячеслава Викторовича Новицкого, а также установить памятный горельеф.

Во время церемонии открытия заведующая кафедрой патофизиологии СибГМУ Ольга Уразова отметила, что горельеф установлен на том самом месте, которое еще при жизни определил себе Вячеслав Новицкий.