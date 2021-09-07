«Частичка памяти»: горельеф Вячеслава Новицкого появился на фасаде главного корпуса СибГМУ

Горельеф Вячеслава Новицкого установили на главном корпусе Сибирского медицинского университета, ректором которого Вячеслав Новицкий был в 1997-2014 годах. Автором работы стал скульптор Антон Гнедых.
Экс-депутат, академик РАН, заслуженный деятель науки и культуры, почетный гражданин Томска Вячеслав Новицкий ушел из жизни 7 января 2021 года на 75-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции. Сенатор от Томской области Виктор Кресс и другие общественные деятели и ученые Томска предложили назвать улицу или сквер в областном центре именем экс-ректора СибГМУ Вячеслава Викторовича Новицкого, а также установить памятный горельеф.
Во время церемонии открытия заведующая кафедрой патофизиологии СибГМУ Ольга Уразова отметила, что горельеф установлен на том самом месте, которое еще при жизни определил себе Вячеслав Новицкий.
«Вячеслав Викторович всегда говорил, что к каждому человеку вне зависимости от его должности, от того, в каких отношениях с ним состоишь, нужно относительно уважительно, если считаешь себя человеком воспитанным и образованным. Вячеслав Викторович был очень жизнерадостным человеком, с ним было легко и интересно работать. Мы навсегда сохраним в сердцах его образ — уникального человека, влюбленного в свое дело, науку и город», — сказала она.
Спикер облдумы Оксана Козловская добавила, что в Думе к мнению Новицкого прислушивались все.
«Вячеслав Викторович очень любил жизнь, очень любил людей. Умел принимать каждого с его недостатками и особенностями. Мы все любили его за внутреннюю потрясающую свободу. Он был бесконечно интеллигентным и профессиональным человеком. В Законодательной Думе Томской области аргументов против высказанного мнения депутата Вячеслава Новицкого не было никогда. К его мнению прислушивались все. И сегодняшнее открытие горельефа — это частичка той памяти, которая продолжит храниться в сердцах многочисленных его учеников, друзей, поклонников», — сказала Козловская.
Присутствовал на церемонии открытия и сын Вячеслава Новицкого — Евгений.
«Отец был преданным фанатом университета и Томска. Сколько у него было предложений переехать – и в Москву, и в Петербург, и в Варшаву. Но он считал себя "местечковым интеллигентом", патриотом, неразрывно связанным с Томском, его историей, его душой. Важно и то, что Вячеслав Викторович увековечен рядом с его учителем, Евгением Гольдбергом».
Депутат Госдумы Татьяна Соломатина на церемонии открытия отметила, что без Вячеслава Новицкого СибГМУ не стал бы университетом, куда едут поступать со всех концов нашей страны.
«Сегодня он становится историей. Историей города, историей нашего университета. Но для каждого из нас он останется просто Вячеславом Викторовичем — другом и учителем», — сказала она.
Вячеслав Новицкий родился 23 августа 1946 года, выпускник средней школы № 6. В 1969-м окончил лечебный факультет Томского медицинского института. Академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник культуры РФ. Автор более 700 научных публикаций, 38 монографий, 18 учебных руководств и пособий. Кавалер орденов Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Почетный гражданин города Томска.
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