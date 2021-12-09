Части ракеты «Ангара-А5» упадут на севере Томской области

«Роскосмос» предупредил томские власти о готовящемся запуске ракеты-носителя «Ангара-А5», части которой упадут в районе, частично расположенном на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов Томской области. Об этом сообщает областная администрация

Запуск «Ангары» запланирован на 23 декабря, 22:00 по томскому времени. Ракету запустят с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. В качестве района падения для отделяющихся частей была выбрана территория на севере Томской области размером 8 тыс квадратных метров.

Жителей указанных районов просят не посещать территорию падения 23 декабря, а при обнаружении фрагментов ракеты-носителя сообщить об этом в Департамент защиты населения и территории Томской области по телефону 8-983-340-03-24.

О возможном падении частей ракеты на территории Томской области «Роскосмос» сообщал еще в ноябре 2020 года, но тогда госкорпорация перенесла запуск на неопределенное время.

По информации Российской газеты», в 2000 году администрация Томской области и Роскосмос заключили договор об эпизодическом использовании районов падения ракет на территории региона при пусках ракет. Для этого используется территория площадью более двух миллионов гектаров. Всего в области расположены три таких зоны: Ю-21 и Ю-20, куда падают головные обтекатели баллистических ракет. На площади 470 тысяч гектаров находятся лесхоз, лесничество, ландшафтный заказник «Васюганский» и охотничьи угодья.

Третья зона — Ю-19 – с 1970 года для приема падающих ракет-носителей использовалась чаще всего — 219 раз. Сюда падают центральные блоки и хвостовые отсеки ракеты-носителя. На этой территории падения расположены нефтеконденсатные месторождения Казанское, Солоновское, Таволгинское. Как пишет издание, главную опасность представляет падение именно на эти объекты. Здесь же находятся лесхоз и Кенгинское лесничество с орехово-промысловыми зонами. На сопредельной территории расположены город Кедровый и село Пудино.

Для справки: «Ангара-А5» — ракета-носитель тяжелого класса. Ее первый раз запускали в 2014 году, нынешние летные испытания состоят из шести пусков. 28 ноября ракета должна вывести на орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны и макет космического аппарата.