Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Части ракеты «Ангара-А5» упадут на севере Томской области
Новости

Части ракеты «Ангара-А5» упадут на севере Томской области

ТВ2 ТВ2

«Роскосмос» предупредил томские власти о готовящемся запуске ракеты-носителя «Ангара-А5», части которой упадут в районе, частично расположенном на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов Томской области. Об этом сообщает областная администрация

Автор:  Администрация Томской области
Район падения частей ракеты

Запуск «Ангары» запланирован на 23 декабря, 22:00 по томскому времени. Ракету запустят с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. В качестве района падения для отделяющихся частей была выбрана территория на севере Томской области размером 8 тыс квадратных метров.

Жителей указанных районов просят не посещать территорию падения 23 декабря, а при обнаружении фрагментов ракеты-носителя сообщить об этом в Департамент защиты населения и территории Томской области по телефону 8-983-340-03-24.

О возможном падении частей ракеты на территории Томской области «Роскосмос» сообщал еще в ноябре 2020 года, но тогда госкорпорация перенесла запуск на неопределенное время.

По информации Российской газеты», в 2000 году администрация Томской области и Роскосмос заключили договор об эпизодическом использовании районов падения ракет на территории региона при пусках ракет. Для этого используется территория площадью более двух миллионов гектаров. Всего в области расположены три таких зоны: Ю-21 и Ю-20, куда падают головные обтекатели баллистических ракет. На площади 470 тысяч гектаров находятся лесхоз, лесничество, ландшафтный заказник «Васюганский» и охотничьи угодья.

Третья зона — Ю-19 – с 1970 года для приема падающих ракет-носителей использовалась чаще всего — 219 раз. Сюда падают центральные блоки и хвостовые отсеки ракеты-носителя. На этой территории падения расположены нефтеконденсатные месторождения Казанское, Солоновское, Таволгинское. Как пишет издание, главную опасность представляет падение именно на эти объекты. Здесь же находятся лесхоз и Кенгинское лесничество с орехово-промысловыми зонами. На сопредельной территории расположены город Кедровый и село Пудино.

Для справки: «Ангара-А5» — ракета-носитель тяжелого класса. Ее первый раз запускали в 2014 году, нынешние летные испытания состоят из шести пусков. 28 ноября ракета должна вывести на орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны и макет космического аппарата.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.