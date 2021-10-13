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Часть планшетов с переписи населения пойдут либо школьникам, либо полицейским

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Более половины планшетов, используемых для переписи населения в 2021 году, после ее окончания будут переданы либо в образовательные учреждения, либо в распоряжение Министерства внутренних дел. Об этом рассказала заместитель руководителя Томскстата Наталья Франциян.

«Есть договоренность с Министерством образования, что они могут пойти в школы, есть запрос МВД, т.к. мы переходим на цифровые паспорта, и МВД на уровне министров просит чтобы мы отдали им эти планшеты», — заявила Франциян.

Известно, что ведомство просило о передаче всех планшетов, но 40 % устройств (примерно 1100 штук) останется в распоряжении Томскстата. Информации о том, как именно будет решаться, кому отдать планшеты, нет.

Напомним, Всероссийская перепись несколько раз переносилась из-за пандемии, изначально она была запланирована на октябрь 2020 года. Сейчас даты утвердили: с 15 октября по 14 ноября 2021, в отдаленных районах до 20 декабря 2021 года. Пройти ее можно будет тремя способами: с помощью переписчика, который приходит на дом, на портале Госуслуг (придет QR-код, подтверждающий участие, его нужно будет показать переписчику) либо придя на переписной участок, работающий в МФЦ. 

Активная часть переписи начнется в понедельник, 18 октября, с этого дня переписчики начнут ходить по адресам, 15-17 октября они будут проходить обучение. При этом с помощью Госуслуг принять участие в переписи можно будет с 15 октября.

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