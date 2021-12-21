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Часть домов в Октябрьском районе снова останутся без холодной воды

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На некоторых улицах Октябрьского района вновь не будет холодной воды, сообщает «Томскводоканала». Причина в проведении аварийных работ. 

Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 13:30 до 20:00 21 декабря по следующим адресам:

  • Ул. Беринга, 3/2, 5, 5/1, 5/2, 6, 9, 12, 12а, 13, 13/1, 15, 16, 18/2, 18/3, 22, 24,;
  •  Ул. С. Лазо, 13а, 14/2, 15, 15/1, 17, 19, 21, 23, 25, 25б, 27, 27/1, 27/3, 27а, 37; 
  •  Пер. С. Лазо, 2, 6/2; 
  •  Ул. И. Черных, 46, 48, 48/1, 103а, 105;
  •  Ул. Мичурина, 51/2, 51/3, 51/5, 53/2, 53/3, 55/1, 55/2;
  •  Ул. Иркутский тракт, 118, 118/3;
  •  Ул. Вилюйская, 52 стр.8;
  •  Пос. Штамово;
  •  Пос. Спутник;
  •  Ул. Б. Куна, 24/1, 24/3, 30, 32;
  •  Ул. Чулымский тракт;
  •  Кузовлевский тракт, 1, 48, ОЭЗ (Северная площадка).
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