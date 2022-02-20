Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Часть домов в Ленинском районе Томска останутся в понедельник без холодной воды
Новости

Часть домов в Ленинском районе Томска останутся в понедельник без холодной воды

ТВ2 ТВ2

В понедельник, 21 февраля, с 9:30 и до 2:00 22 февраля часть домов Ленинского района Томска останется без холодной воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала». Это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Публикуем список адресов, где не будет холодного водоснабжения:

 - Пер. 1905 года, 11, 14б, 18;

 - Ул. Большая Подгорная, 48, 50, 52, 64, 66, 67;

 - Ул. Дальне-Ключевская, 19;

 - Пер. Карповский, 13, 15, 19, 20, 20а, 22;

 - Пер. Красный, 10а, 12, 14, 20;

 - Пр. Ленина, 159, 163, 163а;

 - Ул. Малая Подгорная, 9, 11, 11/1;

 - Пер. Николая Островского, 7, 19, 22, 24а, 26;

 - Ул. Розы Люксембург, 9, 11, 13, 13, 13/2, 13а, 14а, 15, 16, 16/1, 17, 17 стр. 1, 18, 22, 22а, 24а, 25, 27, 29, 29 стр. 1, 29 стр. 11, 31, 37а, 38, 38/1, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 46А, 48, 48а, 49, 49/1, 49/2, 50, 50а, 55, 56а, 56а стр. 1, 57, 58, 60, 61, 65, 67, 67а, 69, 72, 72а, 72б, 73, 75, 79, 81;

 - Пер. Сакко, 12.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.