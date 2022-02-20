Часть домов в Ленинском районе Томска останутся в понедельник без холодной воды

В понедельник, 21 февраля, с 9:30 и до 2:00 22 февраля часть домов Ленинского района Томска останется без холодной воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала». Это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Публикуем список адресов, где не будет холодного водоснабжения:

- Пер. 1905 года, 11, 14б, 18;

- Ул. Большая Подгорная, 48, 50, 52, 64, 66, 67;

- Ул. Дальне-Ключевская, 19;

- Пер. Карповский, 13, 15, 19, 20, 20а, 22;

- Пер. Красный, 10а, 12, 14, 20;

- Пр. Ленина, 159, 163, 163а;

- Ул. Малая Подгорная, 9, 11, 11/1;

- Пер. Николая Островского, 7, 19, 22, 24а, 26;

- Ул. Розы Люксембург, 9, 11, 13, 13, 13/2, 13а, 14а, 15, 16, 16/1, 17, 17 стр. 1, 18, 22, 22а, 24а, 25, 27, 29, 29 стр. 1, 29 стр. 11, 31, 37а, 38, 38/1, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 46А, 48, 48а, 49, 49/1, 49/2, 50, 50а, 55, 56а, 56а стр. 1, 57, 58, 60, 61, 65, 67, 67а, 69, 72, 72а, 72б, 73, 75, 79, 81;

- Пер. Сакко, 12.