Часть домов Советского района в среду останется без воды

В некоторых домах Советского района Томска отключат воду, сообщает пресс-служба «Томскводоканала». Причина — работы по переврезке новой водопроводной полиэтиленовой линии диаметром 315 мм.

В результате воды не будет с 09:00 27.10.2021 до 01:00 28.10.2021 по следующим адресам: