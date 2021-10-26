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Часть домов Советского района в среду останется без воды

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В некоторых домах Советского района Томска отключат воду, сообщает пресс-служба «Томскводоканала». Причина — работы по переврезке новой водопроводной полиэтиленовой линии диаметром 315 мм.

В результате воды не будет с 09:00 27.10.2021 до 01:00 28.10.2021 по следующим адресам:

♦ул. Алтайская, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 15б, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 2, 2 стр.1, 21, 23, 27, 29, 3, 3/1, 3/2, 31, 35/1, 35а, 37, 4, 5, 5/1, 7, 8, 9;

♦пер. Аптекарский, 11, 11/1, 11а, 7, 8, 9;

♦пер. Батенькова, 12, 13, 15, 17/1, 3, 6, 8, 9, 11;

♦пл. Батенькова, 2;

♦ул. Заливная, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 19, 1б, 20, 21а, 22, 24, 24 стр. 1, 25, 25 стр. 2, 26, 28, 28 корпус 1, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9;

♦пер. Комсомольский, 1, 1 стр.1, 10, 10а, 11, 11/1, 11а, 12, 14, 14/1, 16, 16/2, 16а, 2, 2а, 3, 4, 6, 6а, 6б, 7, 8, 9;

♦пер. Кононова, 1, 10, 11, 11а, 13, 17, 17/1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8 стр. 1, 9, 9а, 9/1;

♦ул. Красноармейская, 1, 11а, 12а, 13, 1б, 3, 5, 9;

♦пер. Красноармейский, 2, 4, 5, 6;

♦ул. Крылова, 4/1, 6/2;

♦пл. Ленина, 12а;

♦ул. Набережная реки Ушайки, 10, 12, 16, 4, 4а, 6, 6/2, 8;

♦ул. Петропавловская, 1, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 23, 24, 24/1, 24а, 24б, 25, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 28, 30, 32, 3, 3а, 5, 6, 8;

♦пер. Пионерский, 12, 12а, 14, 16, 3, 7;

♦ул. Рузского, 2 стр.1;

♦ул. Сибирская, 1 стр.1, 2, 2а, 2б, 3, 9/1.

«Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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