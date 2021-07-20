Часть автопарка администрации Томской области передали врачам

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение ежедневно выделять для нужд медицинских учреждений не менее 15 автомобилей из автопарка администрации региона. Кроме того, глава региона выделил 2,5 млн. рублей на оплату такси, которые медики Томска и Томского района также будут использовать для выездов к пациентам на дом.

«15 автомобилей из гаража администрации и 25 такси будут ежедневно работать в больницах и поликлиниках до тех пор, пока эпидситуация окончательно не нормализуется, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Машины чиновников и такси мы передавали в распоряжение медиков и прошлой осенью. Привлеченный транспорт позволит сократить время ожидания врачей».

Автомобили используются для доставки участковых терапевтов до мест вызова и обратно, доставки лекарств, перевозки анализов. Машины закреплены за детскими больницами №1 и №2, медико-санитарной частью № 2, больницей №3, медико-санитарной частью «Строитель», поликлиниками №1, № 4, № 10, а также Лоскутовской районной поликлиникой.