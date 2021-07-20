Часть автопарка администрации Томской области передали врачам
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение ежедневно выделять для нужд медицинских учреждений не менее 15 автомобилей из автопарка администрации региона. Кроме того, глава региона выделил 2,5 млн. рублей на оплату такси, которые медики Томска и Томского района также будут использовать для выездов к пациентам на дом.
«15 автомобилей из гаража администрации и 25 такси будут ежедневно работать в больницах и поликлиниках до тех пор, пока эпидситуация окончательно не нормализуется, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Машины чиновников и такси мы передавали в распоряжение медиков и прошлой осенью. Привлеченный транспорт позволит сократить время ожидания врачей».
Автомобили используются для доставки участковых терапевтов до мест вызова и обратно, доставки лекарств, перевозки анализов. Машины закреплены за детскими больницами №1 и №2, медико-санитарной частью № 2, больницей №3, медико-санитарной частью «Строитель», поликлиниками №1, № 4, № 10, а также Лоскутовской районной поликлиникой.
Ранее сообщалось, что в последние дни в оперативную дежурную службу станции скорой медицинской помощи поступает до 1500 звонков в сутки. Организуется более 600 выездов. При этом примерно четверть из них является респираторными вызовами. Поэтому специалисты одной из частных клиник города возьмут на себя около 180 вызовов в сутки.
По данным на 20 июля, в Томской области с начала пандемии ковид официально диагностировали у 35 860 человек. 33 091 из них уже здоровы. Официально известно о смерти 495 человек.
Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 20 июля в Северске с начала пандемии зарегистрировано 8 800 случая заражения коронавирусом, 8 076 человек выздоровели.