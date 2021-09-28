C 1 октября изменится график движения пригородных поездов в Томской и Кемеровской областях

В связи с окончанием летнего сезона пассажирских перевозок с 1 октября 2021 года традиционно изменится график движения пригородных поездов АО «Кузбасс-пригород», курсирующих на территории Томской и Кемеровской областей. Об этом сообщается на сайте АО «Кузбасс-пригород».

Так, отменяется ряд летних пригородных электропоездов на Кемеровском, Томском, Тайгинском, Беловском и Новокузнецком направлениях.



«С 1 октября на Тайгинском и Томском направлениях отменяются поезда №6998/6997 сообщением Томск-2 – Асино – Томск-2; №6084 и №6090 сообщением Тайга – Томск-1, №6085 сообщением Томск-2 – Тайга, №6086 и №6092 сообщением Басандайка – Томск-2, а также №6089 и №6083 сообщением Томск-1 – Басандайка. На Кемеровском направлении отменяются поезда №6167/6168 и №6177/6178 сообщением Кемерово – Шишино – Кемерово. На Новокузнецком направлении отменяются поезда №6904, №6906/6905, сообщением Новокузнецк – Томусинская – Новокузнецк и назначается поезд №6905 сообщением Полосухино – Новокузнецк, который будет курсировать по будним дням», — говорится в сообщении.

Со 2 октября отменяются поезда №6938/6937 и №6940/6939 сообщением Белово – Бочаты – Белово. На Новокузнецком направлении отменяются поезда №6256/6255, №6260/6259, №6268/6267, №6270/6269 сообщением Новокузнецк – Ерунаково – Новокузнецк и назначается поезд №6256 сообщением Новокузнецк – Полосухино, который будет курсировать ежедневно.



С 4 октября на Кемеровском направлении отменяются поезда №6169/6170, №6175/6176 сообщением Кемерово – Плотниково – Кемерово.



Более подробную информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить на официальном сайте пригородной компании, с 8:00 до 20:00 по телефону диспетчера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный), а также в пригородных железнодорожных кассах.