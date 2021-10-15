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Бывший замруководителя томского СК Андрей Гусев возглавил ведомство в Курске

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Бывший томич Андрей Гусев был назначен на должность руководителя СУ СК РФ по Курской области. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

К своим обязанностям Андрей Гусев приступил с 14 октября 2021 года. Напомним, что ранее он занимал должность заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области.

 «За время работы в органах прокуратуры с 1994 по 2011 годы занимал должности от следователя прокуратуры района до начальника отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Томской области. В 2007 году назначен заместителем руководителя управления – руководителем отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Томской области. В 2009 году назначен заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Томской области. В 2011 году назначен заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области. Почётный работник прокуратуры Российской Федерации. Награжден нагрудным знаком «За службу Закону», медалями «За безупречную службу» I степени», — отмечается на сайте ведомства.

Автор:  kursk.sledcom.ru
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