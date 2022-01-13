Бывший сотрудник «Томскавтодора» арестован по обвинению в получении взятки в крупном размере

Бывший сотрудник «Томскавтодора» подозревается в получении взятки в 500 тысяч рублей. По данным следствия, в 2019 году подозреваемый получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в полмиллиона рублей за содействие в победе в аукционе на подготовку технического задания на выполнение работ по обеспечению безопасности коммунального моста через реку Томь. В результате победы этой организации в указанном аукционе, между ней и ОГКУ «Томскавтодор» был заключен государственный контракт на сумму 5 миллионов рублей.

В отношении бывшего сотрудника «Томскавтодора» возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере). Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СК РФ по Томской области.

Областное государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Томской области» является некоммерческой организацией, созданной в целях осуществления деятельности по управлению автомобильными дорогами Томской области.