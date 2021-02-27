Бывший заключенный в день освобождения пытался перебросить другу в колонию наркотики

Сотрудники ФСИН задержали 26-летнего жителя Красноярска, который пытался доставить более полтора килограмма гашиша на территорию колонии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Бывший осужденный, отбывший наказание в колонии строгого режима за подделку документов, освободился из колонии строгого режима ИК-2 несколько часов назад. За это время он приобрел в Томске наркотики и решил отправить их осужденному приятелю», — говорится в пресс-релизе.





У задержанного при личном досмотре были обнаружены и изъяты 125 полиэтиленовых пакетов с наркотическим веществом. Материалы проверки передали в полицию, которая возбудила уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ.