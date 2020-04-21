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21 апреля,
2020
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Бывший сотрудник прокуратуры в Томске обвиняется в мошенничестве

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Экс-помощник прокурора Советского района Томска обвиняется в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.


По информации ведомства, обвиняемый в 2019 году пообещал томичке вернуть изъятую у нее партию контрафактного табака. Он взял у нее 500 тысяч рублей и пообещал передать их сотрудникам правоохранительных органов. Однако мужчина не планировал передавать деньги и не мог повлиять на решение сотрудников правоохранительных органов. 


В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере», основанием послужили результаты оперативных мероприятий УФСБ. При предъявлении обвинения задержанный признал себя виновным. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


Женщина, которая передала взятку, также привлечена к уголовной ответственности. Ей предъявлено обвинение по статье «покушение на дачу взятки должностному лицу».

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