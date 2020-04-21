Бывший сотрудник прокуратуры в Томске обвиняется в мошенничестве

Экс-помощник прокурора Советского района Томска обвиняется в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.





По информации ведомства, обвиняемый в 2019 году пообещал томичке вернуть изъятую у нее партию контрафактного табака. Он взял у нее 500 тысяч рублей и пообещал передать их сотрудникам правоохранительных органов. Однако мужчина не планировал передавать деньги и не мог повлиять на решение сотрудников правоохранительных органов.





В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере», основанием послужили результаты оперативных мероприятий УФСБ. При предъявлении обвинения задержанный признал себя виновным. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





Женщина, которая передала взятку, также привлечена к уголовной ответственности. Ей предъявлено обвинение по статье «покушение на дачу взятки должностному лицу».