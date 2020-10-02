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02 октября,
2020
Новости

Бывший работник лесоперерабатывающего предприятия в Асине обвиняется в его поджоге

ТВ2
ТВ2
45 минут назад

Жителя города Асино обвиняют в поджоге отходов лесопиления и здания лесоперерабатывающего предприятия, где он раньше работал, сообщается на сайте областной прокуратуры. 


По данным ведомства, в июне 2020 года 24-летний обвиняемый выпивал с друзьями на территории лесоперерабатывающего предприятия, незадолго до этого он оттуда уволился. Обвиняемый решил поджечь отходы лесопиления, но пожар перекинулся на здание предприятия. В итоге ремонтно-восстановительные работы обошлись в 300 тысяч рублей.


Органы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». Сейчас обвинительное заключено утверждено, дело направлено в Асиновский городской суд.

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