Бывший работник лесоперерабатывающего предприятия в Асине обвиняется в его поджоге

Жителя города Асино обвиняют в поджоге отходов лесопиления и здания лесоперерабатывающего предприятия, где он раньше работал, сообщается на сайте областной прокуратуры.





По данным ведомства, в июне 2020 года 24-летний обвиняемый выпивал с друзьями на территории лесоперерабатывающего предприятия, незадолго до этого он оттуда уволился. Обвиняемый решил поджечь отходы лесопиления, но пожар перекинулся на здание предприятия. В итоге ремонтно-восстановительные работы обошлись в 300 тысяч рублей.





Органы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». Сейчас обвинительное заключено утверждено, дело направлено в Асиновский городской суд.