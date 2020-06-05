Бывший кандидат в губернаторы Алтая подал в суд на главу региона из-за указа о самоизоляции

Алтайский краевой суд принял от экс-кандидата в губернаторы Андрея Крылова иск к главе региона Виктору Томенко из-за указа об ограничительных мерах в крае во время пандемии коронавируса, сообщает Тайга.инфо.





Крылов уверен, чтоу губернатора не было полномочий давать такой указ, а ограничивать передвижение людей можно только на основании федерального законодательства или при введении режима ЧС.





«В мгновение ока нас лишили не только конституционных избирательных прав, но и права на труд, культурный спортивный отдых и свободу передвижения по собственной стране. И под каким предлогом? — заботе о нашем здоровье! Не говорит о глупости и чрезмерности принимаемых от пандемии мер только немой. Да и пандемия ли это. Любой врач вирусолог, не чиновник Роспотребнадзора, вам скажет, что это не так, что все эти меры фикция», — приводит слова Крылова из соцсетей Тайга. Инфо.



Сейчас Андрей Крылов хочет добиться отмены указа в суде.





Для справки: Андрей Крылов принимал участие в выборах губернатора Алтайского края в 2018 году. Тогда он занял четвертое место с 13,46% голосов. Губернатором стал Виктор Томенко с 53,61% «за». Также Крылов был руководителем алтайского отделения «Партии Роста», но его отправили в отставку из-за «имиджевого урона» партии после участия в митингах.





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