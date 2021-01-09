Бывший губернатор Виктор Кресс предложил назвать улицу в честь Вячеслава Новицкого

Экс-ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий скончался от последствий коронавирусной инфекции 7 января на 75 году жизни. Сенатор от Томской области, бывший губернатор региона Виктор Кресс предложил назвать именем Вячеслава Новицкого улицу или сквер в городе Томске.







«Будучи губернатором Томской области, в 1997 году я поддержал кандидатуру Вячеслава Новицкого на пост руководителя СибГМУ и способствовал его переизбранию в последующем, — пишет на своей странице в фейсбуке Виктор Кресс. — Это были тяжелейшие времена для всей системы высшего образования страны и для системы подготовки врачей тоже. Вячеслав Викторович не просто сохранил престиж и репутацию томского медицинского университета, он сумел вывести его на новый качественный уровень, укрепил и расширил его материальную базу – новые корпуса, лаборатории, ремонт исторических зданий – это все было сделано при нем. Он был лицом и душой всего Томского научно-образовательного комплекса. С ним работалось легко, потому что он всегда ратовал не за себя, а за всю область, за всех жителей. Депутатом областной Думы он был отменным. Во втором созыве он был единственным представителем от науки и вузов в региональном парламенте и «дрался» за интересы НОК как лев. Стоял у истоков программы инновационного развития Томской области, внес огромный вклад в осуществление таких проектов как Томская особая экономическая зона технико-внедренческого типа, проект «ИНО Томск 2020», был у истоков создания Томского профессорского собрания, Томского консорциума научно-образовательных организаций.»







Похоронят Вячеслава Новицкого сегодня, 9 января.