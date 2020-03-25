Бывший футболист «Томи» заболел коронавирусом

Сегодня анализ на коронавирусную инфекцию, взятый у полузащитника нашей команды Максима Астафьева дал положительный результат, - сообщила пресс-служба «Ленинградеца» 24 марта. - Футболист чувствует себя хорошо, температуры, кашля и других симптомов болезни у него не обнаружено. В данный момент Максим находится в инфекционной больнице им. Боткина под наблюдением врачей.