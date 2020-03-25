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25 марта,
2020
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Бывший футболист «Томи» заболел коронавирусом

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Экс-футболист «Томи», полузащитник ФК «Ленинградец» Максим Астафьев заразился коронавирусом. С высокой температурой спортсмена госпитализировали 20 марта. 

Бывший футболист «Томи» заболел коронавирусом
Фото: ФК «Ленинградец»

Сегодня анализ на коронавирусную инфекцию, взятый у полузащитника нашей команды Максима Астафьева дал положительный результат, - сообщила  пресс-служба «Ленинградеца» 24 марта. - Футболист чувствует себя хорошо, температуры, кашля и других симптомов болезни у него не обнаружено. В данный момент Максим находится в инфекционной больнице им. Боткина под наблюдением врачей.

15 игрокам ФК «Ленинградец» пришлось прекратить тренировочные сборы в Испании. Футболисты вернулись в Санкт-Петербург и соблюдают режим самоизоляции.


Максим Астафьев – воспитанник «Зенита». Спортсмен играл за «Луч», «Ростов» и «Урал». Перед сезоном 2013-2014 подписал годовой контракт с «Томью», но после вновь перешел в ФК «Сибирь». В нынешнем сезоне 37-летний Астафьев провел в первенстве Олимп-ПФЛ 14 матчей и забил три мяча.


ФК «Зенит» и болельщики желают футболисту скорейшего выздоровления.

Бывший футболист «Томи» заболел коронавирусом
Фото: twitter.com/zenit_spb/status/1242447046164074496

Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь.

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