Бывший футболист «Томи» заболел коронавирусом

Экс-футболист «Томи», полузащитник ФК «Ленинградец» Максим Астафьев заразился коронавирусом. С высокой температурой спортсмена госпитализировали 20 марта.
15 игрокам ФК «Ленинградец» пришлось прекратить тренировочные сборы в Испании. Футболисты вернулись в Санкт-Петербург и соблюдают режим самоизоляции.
Максим Астафьев – воспитанник «Зенита». Спортсмен играл за «Луч», «Ростов» и «Урал». Перед сезоном 2013-2014 подписал годовой контракт с «Томью», но после вновь перешел в ФК «Сибирь». В нынешнем сезоне 37-летний Астафьев провел в первенстве Олимп-ПФЛ 14 матчей и забил три мяча.
ФК «Зенит» и болельщики желают футболисту скорейшего выздоровления.