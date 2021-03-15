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15 марта,
2021
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Бывший главврач медсанчасти №2 будет работать в Северске

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
45 минут назад

Недавно уволившийся из томского коронавирусного госпиталя МСЧ № 2 главврач Алексей Михленко возглавит медицинский центр №1 в Северске. Об этом говорится на сайте больницы.

Алексей Михленко
Алексей Михленко

Согласно документам, руководить медучреждением Алексей Михленко будет с 15 марта.   


Главврач медсанчасти №2 в Томске Алексей Михленко уволился в феврале. Как отметили в облздраве, он покинул свой пост по собственному желанию. 


Алексей Михленко работал главным врачом в медсанчасти №2 с 2015 года. Медсанчасть №2 одну из первых больниц перепрофилировали в коронавирусный госпиталь в Томске. МСЧ №2 стала известна в ноябре, когда из-за нехватки свободных коек людям предлагали сидячую госпитализацию. В коридорах больницы на стульях лежали десятки людей с подозрением на COVID-19.

Раньше медицинский центр № 1 в Северске возглавлял Михаил Вигдергауз. По информации ТВ2, он ушел на пенсию.


Это не единственные кадровые перестановки в медицине, которые произошли в Северске. Напомним, в феврале новым и.о. директора Сибирского научно-клинического центра ФМБА России в Северске стал Виктор Авхименко.

Внутренний документ северской больницы
Внутренний документ северской больницы

В прошлом году жители Северска жаловались на систему здравоохранения в закрытом городе. В Сети запустили петицию с требованием разобраться, почему в Северске здания больницы разрушаются, корпуса медицинских учреждений десятилетиями не ремонтируют и в больнице не хватает нужного оборудования. 


В начале марта 2021 в Северскую клиническую больницу ФМБА России поступила партия медицинского оборудования на сумму более 102 млн рублей. 


Медицинский центр №1 — первое стационарное медицинское подразделение Северска. В настоящее время МЦ№1 многопрофильный стационар на 400 коек, из них 43 койки дневного пребывания. В составе центра 16 подразделений, расположенных в 11 корпусах.

За год в стационарных отделениях МЦ№1 получают медицинскую помощь около восьми тысяч больных; к врачам амбулаторно-поликлинических подразделений осуществляется в год более 22 тысяч посещений.

 

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