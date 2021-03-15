Бывший главврач медсанчасти №2 будет работать в Северске

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Недавно уволившийся из томского коронавирусного госпиталя МСЧ № 2 главврач Алексей Михленко возглавит медицинский центр №1 в Северске. Об этом говорится на сайте больницы.

Согласно документам, руководить медучреждением Алексей Михленко будет с 15 марта.

Главврач медсанчасти №2 в Томске Алексей Михленко уволился в феврале. Как отметили в облздраве, он покинул свой пост по собственному желанию.

Алексей Михленко работал главным врачом в медсанчасти №2 с 2015 года. Медсанчасть №2 одну из первых больниц перепрофилировали в коронавирусный госпиталь в Томске. МСЧ №2 стала известна в ноябре, когда из-за нехватки свободных коек людям предлагали сидячую госпитализацию. В коридорах больницы на стульях лежали десятки людей с подозрением на COVID-19.