Бывший главврач медсанчасти №2 будет работать в Северске
Недавно уволившийся из томского коронавирусного госпиталя МСЧ № 2 главврач Алексей Михленко возглавит медицинский центр №1 в Северске. Об этом говорится на сайте больницы.
Согласно документам, руководить медучреждением Алексей Михленко будет с 15 марта.
Главврач медсанчасти №2 в Томске Алексей Михленко уволился в феврале. Как отметили в облздраве, он покинул свой пост по собственному желанию.
Алексей Михленко работал главным врачом в медсанчасти №2 с 2015 года. Медсанчасть №2 одну из первых больниц перепрофилировали в коронавирусный госпиталь в Томске. МСЧ №2 стала известна в ноябре, когда из-за нехватки свободных коек людям предлагали сидячую госпитализацию. В коридорах больницы на стульях лежали десятки людей с подозрением на COVID-19.
Раньше медицинский центр № 1 в Северске возглавлял Михаил Вигдергауз. По информации ТВ2, он ушел на пенсию.
Это не единственные кадровые перестановки в медицине, которые произошли в Северске. Напомним, в феврале новым и.о. директора Сибирского научно-клинического центра ФМБА России в Северске стал Виктор Авхименко.
В прошлом году жители Северска жаловались на систему здравоохранения в закрытом городе. В Сети запустили петицию с требованием разобраться, почему в Северске здания больницы разрушаются, корпуса медицинских учреждений десятилетиями не ремонтируют и в больнице не хватает нужного оборудования.
В начале марта 2021 в Северскую клиническую больницу ФМБА России поступила партия медицинского оборудования на сумму более 102 млн рублей.
Медицинский центр №1 — первое стационарное медицинское подразделение Северска. В настоящее время МЦ№1 многопрофильный стационар на 400 коек, из них 43 койки дневного пребывания. В составе центра 16 подразделений, расположенных в 11 корпусах.
За год в стационарных отделениях МЦ№1 получают медицинскую помощь около восьми тысяч больных; к врачам амбулаторно-поликлинических подразделений осуществляется в год более 22 тысяч посещений.
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