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14 января,
2021
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Бывшему замглавы красноярского МВД заменили условный срок на реальный

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Красноярске суд удовлетворил апелляцию прокуратуры о замене условного срока на реальный для экс-замглавы краевого МВД Александра Кузнецова. В колонии бывший генерал-майор полиции, осужденный за превышение полномочий при строительстве изолятора, проведет четыре года и восемь месяцев.


Бывшему замглавы красноярского МВД заменили условный срок на реальный

Красноярским краевым судом удовлетворено апелляционное представление прокуратуры края об отмене условного осуждения бывшему заместителю начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Кузнецову А.М. по приговору Центрального районного суда Красноярска от 22.06.2020, – сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. – Он немедленно взят под стражу в зале апелляционного суда и будет направлен в колонию общего режима для отбывания лишения свободы.

В июле 2020 года Александра Кузнецова виновным в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в конце 2012 года Кузнецов подписал акты приема выполненных работ, в которых было сказано о «фактически невыполненной» стройке изолятора временного содержания в Норильске. На строительство изолятора компании-подрядчику краевое МВД выделило более 200 млн рублей, но изолятор не построен до сих пор. В красноярской прокуратуре отмечают, что вину осужденный не признал.

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