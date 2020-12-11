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11 декабря,
2020
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Бывшего полицейского будут судить за взятку в 80 тысяч

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Прокурор Парабельского района обвинил местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бывшего полицейского будут судить за взятку в 80 тысяч

Данное уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ и подразделения собственной безопасности регионального УМВД.


«По версии следствия, обвиняемый, являясь участковым уполномоченным полиции межмуниципального отдела МВД России «Парабельское», принял заведомо неправомерное решение об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о причинении гражданину телесных повреждений, получив за это незаконное денежное вознаграждение в размере 80 тысяч рублей», — говорится в сообщении.


Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения в Парабельский районный суд.

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