Бывшего главу томского УФСИН задержали в Нижегородской области

Бывшего главу томского УФСИНа Николая Теущакова задержали в Нижегородской области. Задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Следователи установили его причастность к данному преступлению, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

«По версии следствия, в июле 2020 года подозреваемый, располагая сведениями о предстоящем поощрении сотрудников Главного управления, из корыстной заинтересованности и в целях получения выгоды материального характера, потребовал от поощряемых подчиненных сотрудников часть полученных ими денежных выплат в виде премий в зависимости от размера получаемого материального поощрения. Незаконно получив часть материальных премий подчиненных, он использовал их для личных нужд. 9 декабря 2020 года он задержан по подозрению в совершении данного преступления. Его противоправная деятельность выявлена следователями СК на основании результатов проведения прокурорской проверки, а также реализации оперативно-розыскных мероприятий, проводимых УФСБ России по Нижегородской области», — говорится в сообщении.





В ходе расследования уголовного дела следователи проверят деятельность всех фигурантов на предмет неоднократности незаконного получения «откатов» за премии от подчиненных сотрудников.





В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.