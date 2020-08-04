Бывшего директора одной из школ Томской области будут судить за взятки

Областной следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора одной из общеобразовательных школ. Мужчину обвинили в получении взяток и присвоении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, обвиняемый в период с 27.12.2016 года по 31.12.2016 года, используя свое служебное положение, давал подчиненным сотрудникам указания о подготовке приказов о премировании сотрудников школы с последующим получением у них необоснованно начисленных премий, которые в дальнейшем передавались ему и были использованы им на личные нужды. Кроме того, он в период с 01.01.2015 года по 30.11.2018 года также неоднократно лично получал от сотрудников школы взятки в виде денег за свое общее покровительство по службе», — говорится в сообщении.





В ходе следствия обвиняемый частично признал себя виновным. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Шегарский районный суд.