Бывшего главврача томского онкодиспансера обвиняют в хищении 1,9 млн рублей

Томская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача и замглавврача по финансово-экономической деятельности «Томского областного онкологического диспансера». Их обвиняют в присвоении 1,9 млн рублей, сообщает ведомство. Дело расследовало УФСБ региона.

По версии следствия, главврач и его заместитель сговорились и систематически выплачивали одному из сотрудников премию в повышенном размере. Часть этих денег, считают в ведомстве, тратилась работником на нужды обвиняемых по их указанию, а часть передавалась им наличными.

«Всего за период с июля 2018 года по февраль 2020 года медицинскому учреждению причинен ущерб на сумму свыше 1,6 млн. рублей. Кроме того, они же получили из кассы учреждения 300 тыс. рублей, которыми распорядились по своему усмотрению. В последующем, с целью сокрытия хищения, представили в бухгалтерию фиктивные авансовые отчеты о приобретении учреждением расходных материалов на указанную сумму», — говорится в сообщении.

Уголовное дело рассмотрят в Ленинском районном суде Томска.

Отметим, в указанное в релизе время главным врачом Томского областного онкодиспансера была Софья Мазеина. Облздрав после вмешательства прокуратуры «прекратил трудовые отношения» с ней в феврале 2020 года, врач написала заявление по собственному желанию. Это произошло после проверки исполнения трудового законодательства в медучреждении. Тогда прокуратура сообщала, что в сентябре 2019 Софью Мазеину осудили за присвоение денег с использованием должностного положения на предыдущей работе. По Трудовому кодексу она не имела права работать в сфере оказания медицинских услуг несовершеннолетним, имея судимость за тяжкие преступления.

До 2018 года Софья Мазеина работала главврачом Шегарской районной больницы. Ее судили за хищение 506, 9 тысяч рублей из этой больницы.