Бюджетно-финансовый комитет томской облдумы отклонил поправку Немцевой

Новости

Бюджетно-финансовый комитет областной Думы отклонил поправку в закон «О статусе областного центра Томской области», которую внесла депутат Галина Немцева. Целью поправки было — закрепить размер субсидии городу Томску на осуществление функций областного центра.

Фото: Законодательная Дума Томской области

Закон «О статусе областного центра» был принят в 1997 году. Он установил, что Томск ежегодно должен получать дополнительно 0,5 % от расходов областной казны на исполнение функций областного центра. В 2002 году норма о размере субсидии была отменена.

— Предлагаю статью 10 Закона Томской области «О статусе областного центра...» дополнить словами «в размере не менее 0.5% от расходной части областного бюджета без учета целевой финансовой помощи из федерального бюджета», - представила свою законодательную инициативу депутат Галина Немцева.

Напомним, что лидер партии «Справедливая Россия» Галина Немцева внесла законопроект о внесении изменений в закон Томской области «О статусе областного центра Томской области» еще в ноябре 2020 года. Время рассмотреть его у коллег нашлось только сейчас. Вице-спикер, председатель бюджетно-финансового комитета думы Александр Куприянец сообщил, что действующая редакция закона предполагает, что объём средств на исполнение функций областного центра никак не ограничен: — Администрация города по закону имеет право при формировании областного бюджета на следующий год подавать заявки, подтвержденные расчетами - сколько денег и на какие цели нужно. Таких предложений из мэрии Томска не поступало, - отметил Александр Куприянец.

— Считаю, что для города Томска действующий закон «О статусе областного центра» гораздо выгоднее без поправок, - добавила спикер Оксана Козловская.

Таким образом областные депутаты поддержали губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который был крайне раздражен инициативой Галины Немцевой и даже пригрозил городской администрации снять областное финансирование школ и детских садов.

Я могу подписать этот законопроект. Но тогда мы будем вынуждены снять все то, что мы перечисляем без этого закона. Школы, детские сады, социальные объекты — примерно на 7 млрд рублей. Есть сложившийся баланс, и нарушать его просто так, не понимая глубины вопроса, нельзя. Поэтому я подпишу закон, но где город найдет 7 млрд рублей, я не знаю, — сказал тогда Жвачкин.

Если бы коллеги- депутаты поддержали инициативу Галины Немцевой, то расходы на содержание Томска увеличились бы с 58 млн до 300 млн рублей. Эти деньги, по мнению Галины Немцевой, можно было бы взять из доходной части бюджета за счет резервов по НДФЛ и повышения производительности труда.

Председатель Думы города Томска Чингис Акатаев поддержал предложение Галины Немцевой: «Ситуация с выделением средств на выполнение функции областного центра для Томска очень несправедливая. И на это обращали внимание городские депутаты разных созывов. Однако у региональных коллег попытки изменить положение дел поддержку не находили».

Глава градостроительного комитета Думы города Томска Андрей Петров считает, что большинство проблем города сейчас из-за несправедливого распределения налогов: 75 % – федеральный бюджет, 20 – областной, и лишь 5 % остается в городе. «В 2019 году в Томской области собрано 230 миллиардов налогов. Это наши полезные ископаемые, лес, труд наших земляков. Тут не то что кампус построить, хватило бы на Олимпиаду! Но из этих денег 170,9 млрд, т.е. 74,3 %, ушли в федеральный центр. И это только за год», — говорит Андрей Петров.