Бюджет Томской области получил 3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

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Бюджет Томской области получил 3 миллиарда рублей на проведение мероприятий по борьбе с коронавирусом и его последствиями. Из этих денег 2 миллиарда направлено на поддержку врачей и безработных. Также регион получил дотации в размере 2,2 миллиарда рублей для компенсации снижения доходов из-за влияния коронавируса на деловую активность.

«К сожалению, этого объема дотаций недостаточно, чтобы покрыть все выпадающие доходы областного бюджета. Мы теряем доходы не только из-за пандемии, но и в результате падения мировых цен на нефть, сокращения добычи нефти по «венскому» соглашению ОПЕК+, – сказал губернатор Сергей Жвачкин во время «нулевого чтения» бюджета. – Эти факторы усугубляют нашу хроническую проблему недостатка собственных средств из-за перекоса в распределении налогов между регионом и федеральным центром, а также непредсказуемой политики крупнейших налогоплательщиков».

Фото: администрация Томской области

В проекте бюджета Томской области на 2021 год доходы запланированы в сумме 65 миллиардов рублей, расходы на 1,5 млрд больше. Значительная часть расходов бюджета - 6,3 млрд рублей – будет направлена на реализацию национальных проектов.

Из этой суммы 3,5 миллиарда составит финансирование национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 1 миллиард будет направлен на проект «Демография»: предполагается завершить строительство двух спальных корпусов Итатского дома-интерната для престарелых и инвалидов, построить два физкультурных комплекса в Колпашеве и Молчанове и восемь детских садов с ясельными группами в Томске, которые обеспечат местами 1385 детей.

Финансирование национального проекта «Образование» составит 900 миллионов рублей: на эти средства будет построена школа в Северном парке в Томском районе, разработана проектная документация на новую школу по улице Демьяна Бедного в Томске, пройдет капитальный ремонт в двух школах Шегарского и Томского районов.

На национальный проект «Здравоохранение» из областного бюджета будет направлено 600 миллионов рублей: завершится строительство хирургического корпуса областного онкологического диспансера, будут приобретены 10 мобильных медицинских комплексов для муниципалитетов.

Областные власти продолжат расселять аварийные дома по национальному проекту «Жилье и городская среда». Если в 2019 году новое жилье получили 259 человек в Томске, Асиновском и Чаинском районах, то по итогам этого года новоселами станут 820 жителей областного центра, Каргасокского и Томском районов, а в 2021-м – уже 837 томичей. По этому же национальному проекту будет выполнено комплексное благоустройство 82-х общественных пространств во всех муниципалитетах.