Бюджет Томской области получил 3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Бюджет Томской области получил 3 миллиарда рублей на проведение мероприятий по борьбе с коронавирусом и его последствиями. Из этих денег 2 миллиарда направлено на поддержку врачей и безработных. Также регион получил дотации в размере 2,2 миллиарда рублей для компенсации снижения доходов из-за влияния коронавируса на деловую активность.
«К сожалению, этого объема дотаций недостаточно, чтобы покрыть все выпадающие доходы областного бюджета. Мы теряем доходы не только из-за пандемии, но и в результате падения мировых цен на нефть, сокращения добычи нефти по «венскому» соглашению ОПЕК+, – сказал губернатор Сергей Жвачкин во время «нулевого чтения» бюджета. – Эти факторы усугубляют нашу хроническую проблему недостатка собственных средств из-за перекоса в распределении налогов между регионом и федеральным центром, а также непредсказуемой политики крупнейших налогоплательщиков».
В проекте бюджета Томской области на 2021 год доходы запланированы в сумме 65 миллиардов рублей, расходы на 1,5 млрд больше. Значительная часть расходов бюджета - 6,3 млрд рублей – будет направлена на реализацию национальных проектов.
Из этой суммы 3,5 миллиарда составит финансирование национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 1 миллиард будет направлен на проект «Демография»: предполагается завершить строительство двух спальных корпусов Итатского дома-интерната для престарелых и инвалидов, построить два физкультурных комплекса в Колпашеве и Молчанове и восемь детских садов с ясельными группами в Томске, которые обеспечат местами 1385 детей.
Финансирование национального проекта «Образование» составит 900 миллионов рублей: на эти средства будет построена школа в Северном парке в Томском районе, разработана проектная документация на новую школу по улице Демьяна Бедного в Томске, пройдет капитальный ремонт в двух школах Шегарского и Томского районов.
На национальный проект «Здравоохранение» из областного бюджета будет направлено 600 миллионов рублей: завершится строительство хирургического корпуса областного онкологического диспансера, будут приобретены 10 мобильных медицинских комплексов для муниципалитетов.
Областные власти продолжат расселять аварийные дома по национальному проекту «Жилье и городская среда». Если в 2019 году новое жилье получили 259 человек в Томске, Асиновском и Чаинском районах, то по итогам этого года новоселами станут 820 жителей областного центра, Каргасокского и Томском районов, а в 2021-м – уже 837 томичей. По этому же национальному проекту будет выполнено комплексное благоустройство 82-х общественных пространств во всех муниципалитетах.
«Бюджет новой трехлетки сохраняет социальную направленность, – отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Объем расходов на меры социальной поддержки мы сохранили на уровне 2020 года – это 7,7 миллиарда рублей».
При этом областные власти предусмотрели почти миллиард на обеспечение льготными лекарствами. Более полумиллиарда за счет собственных средств будет направлено на школьное питание. Несмотря на сложную финансовую ситуацию, в проекте бюджета на 2021-й год предусмотрены средства на капитальный ремонт шести социальных объектов (вне рамок национальных проектов): это три сельские школы, две детские школы искусств в Северске и стадион «Юность» в Асине. По программам «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель» в 2021 году на село переедут 107 врачей, 44 фельдшера и 17 педагогов.
Областные власти продолжат программу по комплексному развитию сельских территорий. Она предусматривает и газификацию, и строительство инженерной инфраструктуры, и благоустройство населённых пунктов, а также социальные выплаты гражданам на приобретение или строительство жилья. На 55 миллионов рублей областных средств запланировано привлечь 220 миллионов рублей федеральных.
На агропромышленный комплекс в проекте бюджета предусмотрено 1,4 миллиарда рублей. Основное направление – это поддержка производства молока (почти треть всех расходов на АПК), а также мясного и молочного скотоводства, субсидирование процентной ставки по кредитам сельхозтоваропроизводителей и обновление парка сельскохозяйственной техники.
6,5 миллиарда рублей (на уровне этого года) составит финансовая помощь муниципалитетам.
«Формирование бюджета в кризисный период наложило отпечаток на его структуру, – подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин в ходе «нулевого» бюджетного чтения. – Ряд вопросов остается не решенным. В том числе, не в полном объеме предусмотрены ассигнования на строительство и оснащение новой школы и детских садов, недостаточно средств на компенсацию затрат по программе государственных гарантий на оказание медицинской помощи, не обеспеченных средствами фонда ОМС и другие. Также мы вынуждены отложить наши амбициозные планы и проекты по развитию инфраструктуры области. У всех регионов в нынешних условиях падают доходы и, как следствие, идет рост долговой нагрузки. Поэтому сейчас время принимать антикризисный бюджет, который поможет поддержать жителей области в этот непростой период».
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