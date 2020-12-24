Бюджет Томской области на 2021 год принят. Часть депутатов выступили против
Депутаты областной думы приняли бюджет Томской области на 2021 год. В ходе дискуссии часть депутатов высказались против принятия главного финансового документа региона. Спикер областной думы Оксана Козловская назвала это решение «политическим».
По итогам работы согласительной комиссии доходная часть бюджета выросла на 17,5 млрд рублей за счет федеральных средств. Сейчас она составляет 82,5 млрд рублей. Расходы областного бюджета увеличены на 21 млрд 695 млн рублей до суммы 88,2 млрд рублей.
Общий объем расходов на образование составит 24,1 млрд рублей. На здравоохранение, с учетом средств бюджета Фонда обязательного медицинского страхования – 29,7 млрд рублей, на социальную политику – 16,4 млрд рублей, на культуру и спорт – 1,6 и 0,7 млрд рублей соответственно. Дорожный фонд составит 7,2 млрд, АПК – 2,7 млрд, ЖКХ – 2,5 млрд, малый и средний бизнес – 0,6 млрд рублей.
Комментируя представленный проект бюджета, депутаты от фракций КПРФ и «Справедливая Россия» высказались против принятия бюджета.
«Хотелось бы, чтобы бюджет соответствовал указам президента и правительства. Возмущает порочная практика, что условия софинансирования такие, что надо иметь еще полбюджета, чтобы участвовать в программах. При принятии бюджета мы смотрели программу социально-экономического развития. Бюджет должен соответствовать документу о социально-экономическом развитии и наоборот. Но, к сожалению, этого не происходит. С нашей территории собраны налогов, которые потом нам возвращаются в виде процентов. Но мы же не банковское предприятие. Второе. Посмотрите по отраслям. Сельское хозяйство набирает обороты, надо продолжать вкладывать в это деньги», — отметил депутат областной думы Алексей Федоров. Он добавил, что фракция КПРФ будет голосовать против принятия бюджета, так как коммунисты не поддерживали и принятие федерального бюджета в Государственной Думе.
Галина Немцева была более категоричной и назвала «бюджет документом для обслуживанием госдолга».
«Мы понимаем, что пандемия была только предлогом. Даже без пандемии мы поддерживали нефтегазовую отрасль и все инвестиции были там. Сможем ли мы, привыкшие к доходам от нефти и газа, создавать условия для развития малого и среднего бизнеса. Видим ли мы тех, кто работаем в этой сфере? Интересно, какие задачи будет решать наш бюджет, кто будет заниматься восстановлением нашей экономики? Наши налогоплательщики уходят в другие регионы. Поддержка на бумаге уже не терпит никакой критики. Мы отменяем законы о налоговых льготах для инвесторов, так как ими никто не может воспользоваться. Мы не поддерживаем проект бюджета, так как это не бюджет развития», — сказала Галина Немцева.
После этих выступлений выступили представители партии «Единая России».
«Давайте уважать друг друга и избирателей. У нас нормальный бюджет, такой же, как и в стране. Если бы все зависело от нас, мы бы собрали деньги и поделили, но это другой вопрос. Но посмотрите, если раньше был бюджет в 50 млрд, то теперь уже 80. Знаете, можно выходить на эту трибуну и говорить сладкие вещи, чтобы люди услышали и говорили: "Какой депутат супер-пупер". Я тоже могу сказать, что давайте пенсию платить по 30 тысяч. Сказать можно, что угодно. Но надо думать, это неуважение к избирателем. Получается, что вы тут святые, а мы тут тупые и недоделанные. Вы меня извините, но это обидно», — высказался Паруйр Яврумян.
Последней из депутатов слово взяла спикер облдумы Оксана Козловская.
«Мы все понимаем, что сейчас происходит. Принятие бюджета переходит в политическую стадию. Мы понимаем, кто и как будет голосовать. Те, кто сегодня голосуют за бюджет, они принимают на себя ответственность за обязательства, которые в бюджете прописаны. Всегда проще быть в позиции человека, который критикует. То, что у нас есть масса позиций, которые требуют решения, мы понимаем ничуть не хуже. Но наступает иногда момент истины. Мы все оказались в тяжелейшей ситуации, просто многие люди не понимают, что будет, если бюджет не будет принят», — отметила Оксана Козловская. Она добавила, что фракция ЕР приняла решение голосовать за принятие бюджета.
По итогам голосования проект бюджета поддержали 30 человек. Против проголосовали семь депутатов. Один воздержался.
После голосования высказался и губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
«Здесь на трибуне, к сожалению, примешивается половина политики. Я понимаю это, но не принимаю», — сказал глава региона, пообещав поговорить с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым о том, как голосует фракция.
«Эпидемия и ситуация на мировом нефтяном рынке нанесли ощутимый удар по экономике нашего региона, серьезно повлияли на доходные источники бюджета и расходы на борьбу с коронавирусом. На вчерашнее число они составили 10 млрд рублей по Томской области. – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Но благодаря совместной работе, мы сохранили социальные обязательства перед жителями, все меры поддержки граждан. Мы не прекратим строительство социально значимых объектов, в первую очередь, детских садов и школ. Мы нашли деньги на капитальный ремонт учреждений социальной сферы, на газификацию районов. И конечно на президентские национальные проекты, которые решают самые главные, приоритетные задачи. Мы обеспечили расходы на заработную плату бюджетников, на стабильную работу систем жизнеобеспечения. Это – главное».
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