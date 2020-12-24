Бюджет Томской области на 2021 год принят. Часть депутатов выступили против

Комментируя представленный проект бюджета, депутаты от фракций КПРФ и «Справедливая Россия» высказались против принятия бюджета.





​«Хотелось бы, чтобы бюджет соответствовал указам президента и правительства. Возмущает порочная практика, что условия софинансирования такие, что надо иметь еще полбюджета, чтобы участвовать в программах. При принятии бюджета мы смотрели программу социально-экономического развития. Бюджет должен соответствовать документу о социально-экономическом развитии и наоборот. Но, к сожалению, этого не происходит. С нашей территории собраны налогов, которые потом нам возвращаются в виде процентов. Но мы же не банковское предприятие. Второе. Посмотрите по отраслям. Сельское хозяйство набирает обороты, надо продолжать вкладывать в это деньги», — отметил депутат областной думы Алексей Федоров. Он добавил, что фракция КПРФ будет голосовать против принятия бюджета, так как коммунисты не поддерживали и принятие федерального бюджета в Государственной Думе.





Галина Немцева была более категоричной и назвала «бюджет документом для обслуживанием госдолга».





«Мы понимаем, что пандемия была только предлогом. Даже без пандемии мы поддерживали нефтегазовую отрасль и все инвестиции были там. Сможем ли мы, привыкшие к доходам от нефти и газа, создавать условия для развития малого и среднего бизнеса. Видим ли мы тех, кто работаем в этой сфере? Интересно, какие задачи будет решать наш бюджет, кто будет заниматься восстановлением нашей экономики? Наши налогоплательщики уходят в другие регионы. Поддержка на бумаге уже не терпит никакой критики. Мы отменяем законы о налоговых льготах для инвесторов, так как ими никто не может воспользоваться. Мы не поддерживаем проект бюджета, так как это не бюджет развития», — сказала Галина Немцева.





После этих выступлений выступили представители партии «Единая России».





«Давайте уважать друг друга и избирателей. У нас нормальный бюджет, такой же, как и в стране. Если бы все зависело от нас, мы бы собрали деньги и поделили, но это другой вопрос. Но посмотрите, если раньше был бюджет в 50 млрд, то теперь уже 80. Знаете, можно выходить на эту трибуну и говорить сладкие вещи, чтобы люди услышали и говорили: "Какой депутат супер-пупер". Я тоже могу сказать, что давайте пенсию платить по 30 тысяч. Сказать можно, что угодно. Но надо думать, это неуважение к избирателем. Получается, что вы тут святые, а мы тут тупые и недоделанные. Вы меня извините, но это обидно», — высказался Паруйр Яврумян.