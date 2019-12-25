Бюджет Томской области на 2020 год принят во втором чтении

Депутаты областной Думы в ходе собрания приняли проект бюджета Томской области на 2020 год. 35 депутатов проголосовали «за», три — «против», один воздержался.

Доходы областного бюджета в 2020 году составят 78,01 млрд рублей (первоначально планировалось 60,9 млрд рублей), расходы запланированы в объеме 81,01 млрд рублей, дефицит бюджета составит 3 млрд рублей (5,2 % от доходов). Государственный долг составит 36,09 млрд рублей (62 % от доходов).



Общий объем безвозмездных поступлений в областную казну из федерального бюджета составил 19,92 млрд рублей.





Объем финансирования социальной сферы в 2020 году составит 53,2 млрд рублей (это на 10 % больше, чем в 2019 году). На образование будет направлено 21,5 млрд рублей. Расходы на социальную политику составят 14 млрд рублей. Объем финансирования здравоохранения с учетом средств томского Территориального фонда обязательного медицинского страхования вырастет до 27,3 млрд рублей.





2 миллиарда будет направлено в сферу культуры, 640 миллионов — на развитие физкультуры и спорта. Расходы на государственную поддержку в сфере реального сектора экономики составят 17,9 млрд рублей.





Замгубернатора Александр Феденев в ходе выступления отметил, что к представленному проекту у прокуратуры и Счетной палаты был ряд замечаний.





«Были вопросы по исполнению бюджета. Прокуратура направила замечания о недофинансировании ряда статей. Это мы доработаем после принятия бюджета. В целом проект бюджета соответствует всем нормам законодательства. Предлагаю поддержать», — отметил Феденев.





Депутат Алексей Федоров в своем выступлении отметил две насущные проблемы, которые нужно решать в будущем. Это ремонт дорог в новых микрорайонах и недостаточное развитие сельских территорий.





«Мы уже много лет не поднимаем расходы по сельскому хозяйству. На федеральном уровне уже приходится брать подъемные для учителей, врачей, скоро на медсестер перейдем. Почему в село не едут? Потому что там нет экономики», — подчеркнул Алексей Федоров.





После голосования спикер облдумы Оксана Козловская обратилась к тем, кто проголосовал против принятия бюджета.





«В согласительной комиссии мы с вами все пришли к тому, что приоритеты правильно выбраны. Вне зависимости от того, кто и как голосовал, ответственность за принятие бюджета, я считаю, общая. Партии томичей», — подчеркнула спикер.





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