Бюджет 58 российских регионов оказался дефицитным из-за пандемии в 2020 году
Пандемия и снижение цен на нефть привели к дефициту бюджетов 58 из 85 российских регионов по итогам 2020 года. Самый сильный дефицит — в Кемеровской, Тюменской областях и Удмуртии, следует из предварительных данных Казначейства, которые опубликовало РБК.
Самые высокие значения дефицита по отношению к доходам региона (с учетом всех федеральных трансфертов) — в Кемеровской (-21%) и Тюменской областях (-20%), Удмуртской Республике (-16%), Ямало-Ненецком АО (-14%), Республике Башкортостан (-14%) и Архангельской области (-14%).
Чтобы профинансировать расходные обязательства в 2020 году, регионам пришлось наращивать долги. Например, фактический дефицит бюджета Кемеровской области на 1 января 2021 года составил 42 млрд рублей, для его финансирования регион пошел на дополнительное увеличение госдолга на 6 млрд рублей (до 39,2 млрд рублей).
Причиной такой бюджетной политики стали пандемический кризис и падение цен на нефть. Также уменьшились налоговые поступления (налоги на прибыль, на доходы физических лиц, на имущество). При этом социальные обязательства выросли. К нацпроектам добавились антикризисные траты на борьбу с COVID-19.
Экономист Наталья Зубаревич поясняет, что уже в октябре 40% регионов имели дефицит бюджета. Самый сильный наблюдался у тех регионов, которым недодали дополнительных трансфертов из федерального бюджета (Архангельская, Кемеровская области, Коми). Впервые за многие годы дефицитным стал бюджет Москвы, но столичные власти легко могут занять деньги на рынке, чтобы его покрыть, добавляет эксперт.
Она отмечает, что несмотря на то, что объем субсидий регионам (значительная их часть идет на финансирование нацпроектов) вырос вдвое, а остальных видов трансфертов — в 1,5 раза, у регионов не было свободы бюджетного маневра. В результате возникала «абсурдная ситуация, когда на фоне отсутствия необходимых медицинских мощностей регионы были вынуждены сохранять траты на «благоустройство» на прежнем уровне, чтобы получить федеральные деньги и выполнить KPI».
Как в Томской области?
По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, на конец декабря 2020 года на борьбу с коронавирусом регион направил 10 млрд рублей. В эту сумму входят деньги как областного бюджета, так и федерального бюджета.
«Вот если собрать все, то это и платежи детям, и помощь малым, средним предприятиям, это и закупка лекарств, и строительство респираторных госпиталей, это, это... Все вместе взятое», — сообщил губернатор.
Изначальные потери бюджета региона оценивались в 25 млрд, но потом, вероятно, были скорректированы.
На 2021 год бюджет Томской области принят с дефицитом в 5,7 миллиарда рублей. Доходы бюджета в 2021 году составят 82,5 миллиарда рублей, расходы — 88,2 миллиарда рублей. Государственный долг увеличен на 4,2 миллиарда рублей и составит в 2021-м 38 миллиардов 842 миллиона рублей.
Читайте также:
Эксперты выяснили, какие города больше всего пострадали из-за пандемии коронавируса
Бюджет Томской области на 2021 год принят. Часть депутатов выступили против
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?