Бюджет 58 российских регионов оказался дефицитным из-за пандемии в 2020 году

Пандемия и снижение цен на нефть привели к дефициту бюджетов 58 из 85 российских регионов по итогам 2020 года. Самый сильный дефицит — в Кемеровской, Тюменской областях и Удмуртии, следует из предварительных данных Казначейства, которые опубликовало РБК.

Самые высокие значения дефицита по отношению к доходам региона (с учетом всех федеральных трансфертов) — в Кемеровской (-21%) и Тюменской областях (-20%), Удмуртской Республике (-16%), Ямало-Ненецком АО (-14%), Республике Башкортостан (-14%) и Архангельской области (-14%).





Чтобы профинансировать расходные обязательства в 2020 году, регионам пришлось наращивать долги. Например, фактический дефицит бюджета Кемеровской области на 1 января 2021 года составил 42 млрд рублей, для его финансирования регион пошел на дополнительное увеличение госдолга на 6 млрд рублей (до 39,2 млрд рублей).





Причиной такой бюджетной политики стали пандемический кризис и падение цен на нефть. Также уменьшились налоговые поступления (налоги на прибыль, на доходы физических лиц, на имущество). При этом социальные обязательства выросли. К нацпроектам добавились антикризисные траты на борьбу с COVID-19.





Экономист Наталья Зубаревич поясняет, что уже в октябре 40% регионов имели дефицит бюджета. Самый сильный наблюдался у тех регионов, которым недодали дополнительных трансфертов из федерального бюджета (Архангельская, Кемеровская области, Коми). Впервые за многие годы дефицитным стал бюджет Москвы, но столичные власти легко могут занять деньги на рынке, чтобы его покрыть, добавляет эксперт.





Она отмечает, что несмотря на то, что объем субсидий регионам (значительная их часть идет на финансирование нацпроектов) вырос вдвое, а остальных видов трансфертов — в 1,5 раза, у регионов не было свободы бюджетного маневра. В результате возникала «абсурдная ситуация, когда на фоне отсутствия необходимых медицинских мощностей регионы были вынуждены сохранять траты на «благоустройство» на прежнем уровне, чтобы получить федеральные деньги и выполнить KPI».