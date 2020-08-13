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13 августа,
2020
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Быстрая реакция администрации: Дом игуменьи законсервировали за сутки

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Администрация Кировского района молниеносно отреагировала на жалобы томичей о том, что памятник архитектуры «Дом игуменьи» после расселения остался без присмотра и открыт для доступа всех желающих. Жительница соседнего дома Татьяна Фофанова пожаловалась в редакцию ТВ2, что в историческом доме выломаны двери и окна, а судя по неприятному запаху из дома, его кто-то регулярно посещает.

Быстрая реакция администрации: Дом игуменьи законсервировали за сутки
Быстрая реакция администрации: Дом игуменьи законсервировали за сутки
Быстрая реакция администрации: Дом игуменьи законсервировали за сутки
Быстрая реакция администрации: Дом игуменьи законсервировали за сутки
Быстрая реакция администрации: Дом игуменьи законсервировали за сутки
Быстрая реакция администрации: Дом игуменьи законсервировали за сутки
Быстрая реакция администрации: Дом игуменьи законсервировали за сутки
Быстрая реакция администрации: Дом игуменьи законсервировали за сутки
Быстрая реакция администрации: Дом игуменьи законсервировали за сутки
Быстрая реакция администрации: Дом игуменьи законсервировали за сутки
Быстрая реакция администрации: Дом игуменьи законсервировали за сутки

Эти фотографии мы сделали вчера, а уже сегодня мы получили из администрации Кировского района информацию о том, что все окна и двери заколочены досками и требование комитета по охране объектов культурного наследия обеспечить сохранность памятника культурного наследия, входящего в «Историко-архитектурный ансамбль территории Иоанно-Предтеченского Иннокентьевского женского монастыря (1864-1922 годов)» выполнено. Доказательство тому — фото,  предоставленные районной администрацией.

Быстрая реакция администрации: Дом игуменьи законсервировали за сутки
Быстрая реакция администрации: Дом игуменьи законсервировали за сутки
Быстрая реакция администрации: Дом игуменьи законсервировали за сутки
Быстрая реакция администрации: Дом игуменьи законсервировали за сутки
Быстрая реакция администрации: Дом игуменьи законсервировали за сутки
Быстрая реакция администрации: Дом игуменьи законсервировали за сутки

Напомним, что студенческий городок ТПУ частично расположен на территории Иоанно-Предтеченского Иннокентьевского женского монастыря. Территория бывшего монастыря расположена в пределах улиц Студенческой, Учебной, Вершинина, Усова в историческом районе «Верхняя Елань». Кроме Дома игуменьи, от монастыря остались странноприимный дом, здания трапезной и иконописной мастерской. Часовня Святой Домны Томской построена на месте утраченного храма святителя Иннокентия.


В настоящий момент архитекторы из «Живой лаборатории» в рамках дипломных работ разрабатывают проект реставрации Дома игуменьи, который должен стать центром студенческого кампуса. В мэрии готовится документация для передачи исторического дома сообществу молодых архитекторов по программе «Аренда за рубль». Ранее «Живая лаборатория» провела два воркшопа под названием «Сердце кампуса», посвященных интеграции деревянного архитектурного наследия Томска в современную студенческую среду. В семинарах принимали участие и зарубежные партнеры из Нидерландов. 

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