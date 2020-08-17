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17 августа,
2020
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Бурятский скульптор создал памятник Виктору Цою к 30-летию гибели музыканта

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Скульптор из Бурятии Матвей Макушин создал памятник Виктору Цою. Памятник установили в Санкт-Петербурге 14 августа, к 30-й годовщине гибели музыканта.

Бурятский скульптор создал памятник Виктору Цою к 30-летию гибели музыканта

Наконец, завершилась история создания памятника Виктору Цою, которая длилась 11 лет, — написал Матвей Макушин у себя в Instagram. — 14 августа бронзовый памятник был установлен в Санкт-Петербурге, к 30-летней годовщине со дня смерти.

Как сообщает «Тайга.инфо», скульптор создал статую Виктора Цоя по фотографии Юрия Чашкина. Высота фигуры вместе с постаментом составляет 4,35 метра.


Ранее скульптор Матвей Макушин создал памятник Константину Рокоссовскому в Улан-Удэ и вместе с архитектором, академиком Российской академии художеств Вячеславом Бухаевым воссздал бюст Екатерины Великой.


28-летний Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в нескольких десятках километров от Риги.

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