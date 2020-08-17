Бурятский скульптор создал памятник Виктору Цою к 30-летию гибели музыканта

Скульптор из Бурятии Матвей Макушин создал памятник Виктору Цою. Памятник установили в Санкт-Петербурге 14 августа, к 30-й годовщине гибели музыканта.

Наконец, завершилась история создания памятника Виктору Цою, которая длилась 11 лет, — написал Матвей Макушин у себя в Instagram. — 14 августа бронзовый памятник был установлен в Санкт-Петербурге, к 30-летней годовщине со дня смерти.

Как сообщает «Тайга.инфо», скульптор создал статую Виктора Цоя по фотографии Юрия Чашкина. Высота фигуры вместе с постаментом составляет 4,35 метра.





Ранее скульптор Матвей Макушин создал памятник Константину Рокоссовскому в Улан-Удэ и вместе с архитектором, академиком Российской академии художеств Вячеславом Бухаевым воссздал бюст Екатерины Великой.





28-летний Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в нескольких десятках километров от Риги.



Рассказываем о том, что интересно. ПОДДЕРЖИ ТВ2!