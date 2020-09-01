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Бурятские депутаты записали рэп-поздравление с Днем знаний
1 час назад
Действующие депутаты улан-удэнского горсовета записали рэп-поздравление для школьников, пишет Байкал Daily.
В клипе снимались депутаты Василий Цыремпилов, Денис Гармаев, Жаргал Цыбиков, Василий Иванов, Владимир Ильин. Речитативом они посоветовали детям взяться за учебу с первого учебного дня, чтобы получить хорошие баллы на ЕГЭ; знать на «пять» физику и химию и побольше читать. А «чтобы молодым и красивым остаться» депутаты советуют не забывать про физкультуру.
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