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01 сентября,
2020
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Бурятские депутаты записали рэп-поздравление с Днем знаний

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Действующие депутаты улан-удэнского горсовета записали рэп-поздравление для школьников, пишет Байкал Daily.


В клипе снимались депутаты Василий Цыремпилов, Денис Гармаев, Жаргал Цыбиков, Василий Иванов, Владимир Ильин. Речитативом они посоветовали детям взяться за учебу с первого учебного дня, чтобы получить хорошие баллы на ЕГЭ; знать на «пять» физику и химию и побольше читать. А «чтобы молодым и красивым остаться» депутаты советуют не забывать про физкультуру. 

«Не кури сигареты, не пей алкоголь, это не круто, это просто отстой. Круто, когда есть на полке награды с математической олимпиады», — заключает текст послания.


Также депутаты своим видео вызов школьникам и предложили им снять свои клипы и репортажи «о весёлой школьной жизни».


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