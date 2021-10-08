ТГУ ответил на открытое обращение своих студентов и сотрудников

«В связи с тем, что пандемия коронавируса в стране продолжается, вуз должен быстро реагировать на такие моменты, как заболевший или вышедший на самоизоляцию преподаватель, большое количество заболевших в группе, поэтапный заезд студентов на кампус. Первый месяц мы проводили отладку этой системы, факультеты постепенно выходили в очный формат, студенты заезжали на кампус — сейчас 4250 студентов, в том числе иностранцев, уже приехали и прошли трёхдневную самоизоляцию», — говорится в сообщении.