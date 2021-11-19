В Томске прошли пикеты против QR-кодов

Томские коммунисты проводят одиночные пикеты против введения QR-кодов.
Лидер фракции коммунистов в Томской области Наталья Барышникова, выступая в областной Думе, раскритиковала сложившуюся систему QR-кодов. По ее мнению, принятие законопроекта о введении такого режима по всей России приведет к «сегрегации по признаку наличия или отсутствия кода».
«Вопрос о вакцинации ярко показал отношение российской власти к собственным гражданам. В страшной спешке, за считанные дни придумали и внесли в Госдуму законы о введении QR-кодов для доступа в магазины и любой транспорт. Эта инициатива никак не улучшит эпидемиологическую обстановку в России, не спасет людей, зато поразит в правах десятки миллионов, а власти даст очередной механизм для тотального контроля и подавления. Остановить пандемию способна только политика в интересах большинства, полноценное финансирование здравоохранения, преодоление последствий «оптимизации». Массовую вакцинацию способны обеспечить: понятная агитация, предварительные исследования вакцины с опубликованием результатов, государственное страхование привившихся людей. И, конечно, достижение доверия между государством и обществом, которое уже один раз было достигнуто в нашей стране в Советский период», — сказала она.
Раскритиковал предложенный законопроект и бурятский депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев.
«Ко мне обращается очень много избирателей, неравнодушных людей, и все они просят разъяснить необходимость введения режима QR-кодов повсеместно: на транспорте, в магазинах, театрах и т. д. При этом многие из них совсем не против прививок, просто, когда насильно что-то насаждают, это всегда вызывает недоверие, — отметил в инстаграме Вячеслав Мархаев. — Конечно, ситуация с пандемией сложная, но почему тогда не принять решение о введении ЧС и, распечатав „золотой запас“, не обеспечить поддержку населению? А затем уже ужесточать меры и требовать вакцинацию».
Мархаев отметил, что в федеральном законе о режиме чрезвычайной ситуации четко прописан порядок действий правительства РФ. По мнению депутата, сейчас в поддержке особенно нуждаются малообеспеченные слои населения, однако предлагаемый бюджет эти потребности не отображает.
На прошлой неделе законопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях внесли в Госдуму. Согласно предложениям, с 1 февраля 2022 года граждане России смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Те же документы нужны для поездок на поездах и авиаперелетов.
Предполагается, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.