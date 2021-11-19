В Томске прошли пикеты против QR-кодов

Томские коммунисты проводят одиночные пикеты против введения QR-кодов.

Лидер фракции коммунистов в Томской области Наталья Барышникова, выступая в областной Думе, раскритиковала сложившуюся систему QR-кодов. По ее мнению, принятие законопроекта о введении такого режима по всей России приведет к «сегрегации по признаку наличия или отсутствия кода».

«Вопрос о вакцинации ярко показал отношение российской власти к собственным гражданам. В страшной спешке, за считанные дни придумали и внесли в Госдуму законы о введении QR-кодов для доступа в магазины и любой транспорт. Эта инициатива никак не улучшит эпидемиологическую обстановку в России, не спасет людей, зато поразит в правах десятки миллионов, а власти даст очередной механизм для тотального контроля и подавления. Остановить пандемию способна только политика в интересах большинства, полноценное финансирование здравоохранения, преодоление последствий «оптимизации». Массовую вакцинацию способны обеспечить: понятная агитация, предварительные исследования вакцины с опубликованием результатов, государственное страхование привившихся людей. И, конечно, достижение доверия между государством и обществом, которое уже один раз было достигнуто в нашей стране в Советский период», — сказала она.